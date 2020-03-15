І смерть не указ, і президент не авторитет: У Кривому Розі і Радомишлі порушують карантин
Про це пише RegioNews з посиланням на "Ділову столицю".
Так, в кінотеатрі Multiplex в Кривому Розі кореспонденту "ДС" повідомили, що, за станом на 15 березня, працюють в штатному режимі, всі сеанси йдуть згідно з розкладом. У кінотеатрі "Олімп" журналіста "ДС" поінформували, що працюють в звичайному режимі.
Разом з тим в Кривому Розі працюють і спортклуби. На вході в клуб і біля туалетів розмістили антисептики. Адміністрація клубів пояснює, що у них в залі не буває одночасно 200 осіб, тому заклади продовжать роботу.
У Кривому Розі також без змін працюють ТРЦ.
У місті Радомишль Житомирської області всупереч забороні, після летального випадку від коронавірусу, продовжував працювати ринок, передає "ДС" зі посилаючись на Радомишльську міську раду в Facebook.
"Всупереч прийнятим рішенням, міський ринок 15.03.2020 року почав свою роботу. Спільними діями інспектора з благоустрою міської ради та працівників Радомишльського відділення поліції робота ринку була припинена", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
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