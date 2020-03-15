Больные коронавирусом черновчане чувствуют себя нормально
Об этом сообщает Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.
В инфекционном отделении областной клинической больницы продолжают лечить двух пациентов, у которых подтвержден коронавирус. Они получают необходимую медицинскую помощь.
У черновчанина, у которого диагностировали COVID-19 3 марта, температуры нет, кашель ослабевает.
Состояние буковинца, у которого обнаружили вирус 12 марта, улучшилось, лихорадки нет.
За пациентами осуществляют круглосуточное наблюдение.
Напомним, по состоянию на 10:00 15 марта в Черновцах госпитализированы 14 человек с подозрением на коронавирус.
Напомним, сейчас на Буковине зарегистрировано два случая инфицирования COVID-19.
В Черновицкой области приостанавили движение пригородных автобусов.
В Черновицкой области из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
Коронавирус в Черновцах: в области начинают подворовые обходы, чтобы изолировать приезжих из-за границы.
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