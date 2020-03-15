Больные коронавирусом черновчане чувствуют себя нормально

Врачи рассказали о состоянии двух пациентов, у которых подтвержден коронавирус

Врачи рассказали о состоянии двух пациентов, у которых подтвержден коронавирус

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

В инфекционном отделении областной клинической больницы продолжают лечить двух пациентов, у которых подтвержден коронавирус. Они получают необходимую медицинскую помощь.

У черновчанина, у которого диагностировали COVID-19 3 марта, температуры нет, кашель ослабевает.

Состояние буковинца, у которого обнаружили вирус 12 марта, улучшилось, лихорадки нет.

За пациентами осуществляют круглосуточное наблюдение.

Напомним, по состоянию на 10:00 15 марта в Черновцах госпитализированы 14 человек с подозрением на коронавирус.

Напомним, сейчас на Буковине зарегистрировано два случая инфицирования COVID-19.

В Черновицкой области приостанавили движение пригородных автобусов.

В Черновицкой области из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.

Коронавирус в Черновцах: в области начинают подворовые обходы, чтобы изолировать приезжих из-за границы.

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