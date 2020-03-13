Коронавирус в Черновцах: в области начинают подворовые обходы, чтобы изолировать приезжих из-за рубежа

Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

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Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций усилила ограничительные меры на Буковине, информируют в Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

До стабилизации эпидситуации, соответствующими органами будет проводиться подворовой обход с целью выявления лиц, вернувшихся из стран где зафиксировано COVID-19.

Поручено разработать механизм доставки продуктов питания, воды, лекарств лицам, которые будут определены, как подлежащие контролю и обсервации.

Также решено отменить проведение личных приемов граждан во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления.

До 3 апреля приостановлена ​​работа кинотеатров, театров, детских развлекательных центров, развлекательных заведений, спорткомплексов, торгово-развлекательных центров, бань и всех рынков на территории Черновицкой области, исключая продовольственной группы товаров.

Запрещено проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 50 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Поручено обеспечить дистанционное обучение во всех учебных заведениях в области.

После смерти больной коронавирусом житомирянки, Черновицкая область - единственная, где зафиксирован коронавирус.

Состояние человека, у которого вчера, 12 марта, обнаружили коронавирус, стабильное. Его жена, которая оказалась носителем вируса, находится на обсервации, под наблюдением медиков. У женщины нет симптомов инфекционного заболевания. Контактных лиц установили, они под наблюдением медиков.

Состояние первого больного, которого обнаружили 3 марта тоже удовлетворительное. Кашель ослабляется, температура в пределах 37,6 градуса. Его жена находится в изоляции, здорова, ее тесты на коронавирус отрицательные.

Хронику коронавируса можно прочитать тут.