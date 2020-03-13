Коронавирус в Черновцах: в области начинают подворовые обходы, чтобы изолировать приезжих из-за рубежа
Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций усилила ограничительные меры на Буковине, информируют в Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.
До стабилизации эпидситуации, соответствующими органами будет проводиться подворовой обход с целью выявления лиц, вернувшихся из стран где зафиксировано COVID-19.
Поручено разработать механизм доставки продуктов питания, воды, лекарств лицам, которые будут определены, как подлежащие контролю и обсервации.
Также решено отменить проведение личных приемов граждан во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления.
До 3 апреля приостановлена работа кинотеатров, театров, детских развлекательных центров, развлекательных заведений, спорткомплексов, торгово-развлекательных центров, бань и всех рынков на территории Черновицкой области, исключая продовольственной группы товаров.
Запрещено проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 50 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Поручено обеспечить дистанционное обучение во всех учебных заведениях в области.
После смерти больной коронавирусом житомирянки, Черновицкая область - единственная, где зафиксирован коронавирус.
Состояние человека, у которого вчера, 12 марта, обнаружили коронавирус, стабильное. Его жена, которая оказалась носителем вируса, находится на обсервации, под наблюдением медиков. У женщины нет симптомов инфекционного заболевания. Контактных лиц установили, они под наблюдением медиков.
Состояние первого больного, которого обнаружили 3 марта тоже удовлетворительное. Кашель ослабляется, температура в пределах 37,6 градуса. Его жена находится в изоляции, здорова, ее тесты на коронавирус отрицательные.
- 19:22 13 марта В Радомышле заболели прихожане церкви, в которую ходила умершая женщина
- 19:10 13 марта На Донбассе боевики продолжают вести обстрелы из запрещенного оружия
- 19:04 13 марта Коронавирус: отменены авиарейсы из Одессы в города Европы и Азии
- 18:59 13 марта В Ровенской области пациенты заместительной терапии продавали наркотики
- 18:53 13 марта "Слуги народа" призвали Зеленского отменить договоренности о сотрудничестве с оккупантами
- 18:44 13 марта Председатель Хмельницкой ОГА назначил себе четвертого заместителя
- 17:37 13 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера