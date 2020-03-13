Мер Чернівців прогнозує збільшення хворих на коронавірус

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук прогнозує збільшення випадків зараження коронавірусом. Він закликав мерів та чиновників з інших регіонів також серйозно готуватися до епідемії

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Міський голова Чернівців Олексій Каспрук прогнозує збільшення випадків зараження коронавірусом. Він закликав мерів та чиновників з інших регіонів також серйозно готуватися до епідемії

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