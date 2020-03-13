Мер Чернівців прогнозує збільшення хворих на коронавірус
Про це мер Чернівців заявив в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", пише RegioNews.
За його словами, місто ще не отримало тест-систем для швидкого виявлення інфекції.
"Не треба тішити себе ілюзіями. Коли вірус прийде, у нас буде величезне навантаження. Не треба порівнювати систему охорони здоров'я України з італійською, яка сьогодні заледве справляється з кризою", – наголосив Каспрук.
Водночас він наголосив, якщо хворих буде не двоє, а 22, чи 102, то виникне питання щодо медичного забезпечення.
Напередодні в ОДА обіцяли, що тест-система на коронавірус з'явиться на Буковині упродовж доби, а протягом наступного тижня привезуть експрес-тести.
нагадаємо, стан чоловіка, у якого вчора, 12 березня, виявили коронавірус, стабільний. Його дружина, яка виявилась носієм вірусу, знаходиться на обсервації, під наглядом медиків. В жінки немає симптомі інфекційного захворювання. Контактних осіб встановили, вони під наглядом медиків.
Стан першого хворого, якого виявили 3 березня теж задовільний. Кашель послаблюється, температура в межах 37,6 градуса. Його дружина, яка перебуває в ізоляції, здорова, її тести на коронавірус негативні.
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