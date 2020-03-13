Коронавірус у Чернівцях: тести завезли, ринок закрили, "прочісують" село, де живе хворий
Про це повідомляє кореспондент RegioNews.
Тест-системи для діагностики COVID-19 уже є в Чернівцях, про це на брифінгу заявив Сергій Осачук, голова Чернівецької ОДА.
Одна тест-система розрахована на сто реакцій, що дає змогу обстежити близько 33 осіб. Тест-системи розраховані саме для лабораторного центру.
"Це тест-системи, які використовує Центр громадського здоров’я.
Це не є швидкісні тести і відповідно тут важливо розуміти, що перші кілька результатів за цими тестами будуть перевірятися у Центрі громадського здоров’я, так як це було з першими відібраними зразками, які перевірялися у лондонській лабораторії ВООЗ", - зазначила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак в ефірі програми "Суть речей".
Наталія Гусак також розповіла, що наступного тижня на Буковину привезуть швидкісні тести, за допомогою яких лікар зможе перевірити, чи є у пацієнта коронавірус безпосередньо біля ліжка хворого. Результат буде відомим вже за кілька годин.
"Але ми так само розуміємо, що ці тест-системи швидкісні вони не мають такої результативності й ефективності, як тест-системи, які використовують у лабораторії. Ми розраховуємо, що ці швидкісні тести ми передамо Центру екстреної медичної допомоги та лікарям карети швидкої, яка знаходиться у КПП "Порубне", а також лікарям інфекційного відділення", - розповіла Наталія Гусак.
На карантин закрили один з найбільших ринків Західної України – Калинівський. На ринку працюватиме лише продуктовий сектор. Решта секторів закриті на карантин з 14 березня по 3 квітня. Таке рішення прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.
Крім того, медики планують перевірити на коронавірус інших мешканців села Чернівецької області, де напередодні виявили інфікованого чоловіка. Про це у коментарі hromadske розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук. У цьому селі багато людей працює в Італії, і багато повернулись нещодавно. Лікарі уже почали обдзвонювати мешканців", — зазначила вона.
Стан чоловіка, у якого вчора, 12 березня, виявили коронавірус, стабільний. Його дружина, яка виявилась носієм вірусу, знаходиться на обсервації, під наглядом медиків. В жінки немає симптомі інфекційного захворювання. Контактних осіб встановили, вони під наглядом медиків.
Стан першого хворого, якого виявили 3 березня теж задовільний. Кашель послаблюється, температура в межах 37,6 градуса. Його дружина, яка перебуває в ізоляції, здорова, її тести на коронавірус негативні.
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