Коронавірус у Чернівцях: тести завезли, ринок закрили, "прочісують" село, де живе хворий

Медики перевіряють мешканців села, де живе другий хворий. Там багато тих, хто напередодні приїхав з Італії

Медики перевіряють мешканців села, де живе другий хворий. Там багато тих, хто напередодні приїхав з Італії

Про це повідомляє кореспондент RegioNews.

Тест-системи для діагностики COVID-19 уже є в Чернівцях, про це на брифінгу заявив Сергій Осачук, голова Чернівецької ОДА.

Одна тест-система розрахована на сто реакцій, що дає змогу обстежити близько 33 осіб. Тест-системи розраховані саме для лабораторного центру.

"Це тест-системи, які використовує Центр громадського здоров’я.

Це не є швидкісні тести і відповідно тут важливо розуміти, що перші кілька результатів за цими тестами будуть перевірятися у Центрі громадського здоров’я, так як це було з першими відібраними зразками, які перевірялися у лондонській лабораторії ВООЗ", - зазначила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак в ефірі програми "Суть речей".

Наталія Гусак також розповіла, що наступного тижня на Буковину привезуть швидкісні тести, за допомогою яких лікар зможе перевірити, чи є у пацієнта коронавірус безпосередньо біля ліжка хворого. Результат буде відомим вже за кілька годин.

"Але ми так само розуміємо, що ці тест-системи швидкісні вони не мають такої результативності й ефективності, як тест-системи, які використовують у лабораторії. Ми розраховуємо, що ці швидкісні тести ми передамо Центру екстреної медичної допомоги та лікарям карети швидкої, яка знаходиться у КПП "Порубне", а також лікарям інфекційного відділення", - розповіла Наталія Гусак.

На карантин закрили один з найбільших ринків Західної України – Калинівський. На ринку працюватиме лише продуктовий сектор. Решта секторів закриті на карантин з 14 березня по 3 квітня. Таке рішення прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

Крім того, медики планують перевірити на коронавірус інших мешканців села Чернівецької області, де напередодні виявили інфікованого чоловіка. Про це у коментарі hromadske розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук. У цьому селі багато людей працює в Італії, і багато повернулись нещодавно. Лікарі уже почали обдзвонювати мешканців", — зазначила вона.



Стан чоловіка, у якого вчора, 12 березня, виявили коронавірус, стабільний. Його дружина, яка виявилась носієм вірусу, знаходиться на обсервації, під наглядом медиків. В жінки немає симптомі інфекційного захворювання. Контактних осіб встановили, вони під наглядом медиків.

Стан першого хворого, якого виявили 3 березня теж задовільний. Кашель послаблюється, температура в межах 37,6 градуса. Його дружина, яка перебуває в ізоляції, здорова, її тести на коронавірус негативні.

Хроніку коронавірусу можна прочитати тут.