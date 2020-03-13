Коронавирус в Черновцах: тесты завезли, рынок закрыли, "прочесывают" деревню, где живет больной
Об этом сообщает корреспондент RegioNews.
Тест-системы для диагностики COVID-19 уже есть в Черновцах, об этом на брифинге заявил Сергей Осачук, председатель Черновицкой ОГА.
Одна тест-система рассчитана на сто реакций, что позволяет обследовать около 33 человек. Тест-системы рассчитаны именно для лабораторного центра.
"Это тест-системы, используемые Центром общественного здоровья.
Это не скоростные тесты и соответственно здесь важно понимать, что первые несколько результатов по этим тестам будут проверяться в Центре общественного здоровья, так как это было с первыми отобранными образцами, которые проверялись в лондонской лаборатории ВОЗ", - отметила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак в эфире программы "Суть вещей".
Наталья Гусак также рассказала, что на следующей неделе на Буковину привезут скоростные тесты, с помощью которых врач сможет проверить, есть ли у пациента коронавирус непосредственно у постели больного. Результат будет известен уже через несколько часов.
"Но мы так же понимаем, что эти тест-системы скоростные они не имеют такой результативности и эффективности как те, которые используют в лаборатории. Мы рассчитываем, что эти скоростные тесты мы передадим Центру экстренной медицинской помощи и врачам кареты скорой, которая находится в КПП "Порубное", а также врачам инфекционного отделения ", - рассказала Наталья Гусак.
На карантин закрыли один из крупнейших рынков Западной Украины - Калиновский. На рынке работает только продуктовый сектор. Остальные секторы закрыты на карантин с 14 марта по 3 апреля. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, - сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
Кроме того, медики планируют проверить на коронавирус других жителей села Черновицкой области, где накануне обнаружили инфицированного человека. Об этом в комментарии hromadske рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук. В этом селе много людей работает в Италии, и многие вернулись недавно. Врачи уже начали обзванивать жителей ", - отметила она.
Состояние человека, у которого вчера, 12 марта, обнаружили коронавирус, стабильное. Его жена, которая оказалась носителем вируса, находится на обсервации, под наблюдением медиков. У женщины нет симптомов инфекционного заболевания. Контактных лиц установили, они под наблюдением медиков.
Состояние первого больного, которого обнаружили 3 марта тоже удовлетворительное. Кашель ослабляется, температура в пределах 37,6 градуса. Его жена находится в изоляции, здорова, ее тесты на коронавирус отрицательные.
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