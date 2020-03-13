Коронавирус в Черновцах: тесты завезли, рынок закрыли, "прочесывают" деревню, где живет больной

Медики проверяют жителей села, где живет второй больной. Там много тех, кто накануне приехал из Италии

Медики проверяют жителей села, где живет второй больной. Там много тех, кто накануне приехал из Италии

Об этом сообщает корреспондент RegioNews.

Тест-системы для диагностики COVID-19 уже есть в Черновцах, об этом на брифинге заявил Сергей Осачук, председатель Черновицкой ОГА.

Одна тест-система рассчитана на сто реакций, что позволяет обследовать около 33 человек. Тест-системы рассчитаны именно для лабораторного центра.

"Это тест-системы, используемые Центром общественного здоровья.

Это не скоростные тесты и соответственно здесь важно понимать, что первые несколько результатов по этим тестам будут проверяться в Центре общественного здоровья, так как это было с первыми отобранными образцами, которые проверялись в лондонской лаборатории ВОЗ", - отметила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак в эфире программы "Суть вещей".

Наталья Гусак также рассказала, что на следующей неделе на Буковину привезут скоростные тесты, с помощью которых врач сможет проверить, есть ли у пациента коронавирус непосредственно у постели больного. Результат будет известен уже через несколько часов.

"Но мы так же понимаем, что эти тест-системы скоростные они не имеют такой результативности и эффективности как те, которые используют в лаборатории. Мы рассчитываем, что эти скоростные тесты мы передадим Центру экстренной медицинской помощи и врачам кареты скорой, которая находится в КПП "Порубное", а также врачам инфекционного отделения ", - рассказала Наталья Гусак.

На карантин закрыли один из крупнейших рынков Западной Украины - Калиновский. На рынке работает только продуктовый сектор. Остальные секторы закрыты на карантин с 14 марта по 3 апреля. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, - сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Кроме того, медики планируют проверить на коронавирус других жителей села Черновицкой области, где накануне обнаружили инфицированного человека. Об этом в комментарии hromadske рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук. В этом селе много людей работает в Италии, и многие вернулись недавно. Врачи уже начали обзванивать жителей ", - отметила она.

Состояние человека, у которого вчера, 12 марта, обнаружили коронавирус, стабильное. Его жена, которая оказалась носителем вируса, находится на обсервации, под наблюдением медиков. У женщины нет симптомов инфекционного заболевания. Контактных лиц установили, они под наблюдением медиков.

Состояние первого больного, которого обнаружили 3 марта тоже удовлетворительное. Кашель ослабляется, температура в пределах 37,6 градуса. Его жена находится в изоляции, здорова, ее тесты на коронавирус отрицательные.

Хронику коронавируса можно прочитать тут.