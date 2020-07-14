Мер Кропивницького Андрій Райкович про нову політсилу: Кличко дав нам сигнал

В середині червня у Києві відбулась офіційна презентація нового політичного продукту – партії «Пропозиція». В основі політсили опинились очільники шести міст України – Борис Філатов з Дніпра, Андрій Дяченко з Каховки, Сергій Сухомлин з Житомира, Андрій Райкович з Кропивницького, Олександр Сєнкевич з Миколаєва та Олексій Каспрук з Чернівців

В середині червня у Києві відбулась офіційна презентація нового політичного продукту – партії «Пропозиція». В основі політсили опинились очільники шести міст України – Борис Філатов з Дніпра, Андрій Дяченко з Каховки, Сергій Сухомлин з Житомира, Андрій Райкович з Кропивницького, Олександр Сєнкевич з Миколаєва та Олексій Каспрук з Чернівців

Плани у них вельми амбітні – депутатські мандати та мерські крісла на місцевих виборах, а в подальшому, й представництво своїх виборців у Верховній Раді.

Кореспондент RegioNews поспілкувався з одним із фундаторів нової партії, міським головою Кропивницького Андрієм Райковичем. В ексклюзивному інтерв’ю мер розповів про ідеологію, фінанси та можливості співпраці з іншими політсилами.

"Ми не партія мерів"

Назва вашої політсили – "Пропозиція". Що власне плануєте пропонувати виборцями? Чим зацікавите електорат?

Перш за все зауважу, що всі, хто стоїть у джерела партії "Пропозиція", це люди, які працюють в реальному сегменті господарювання – управляють територіями, громадами, підприємствами. Так вже вийшло, що серед засновників багато керівників територій, однак, наголошую, ми не партія мерів, як це неодноразово звучало у різноманітних ЗМІ.

Ми не плануємо йти до діючої влади в опозицію, а хочемо конструктивного діалогу та плідної співпраці. Наша політична сила формується знизу і в майбутньому може стати фундаментом для стабільної, потужної держави. Вище керівництво держави повинно здійснювати загальні управлінські функції – зовнішня політика та економіка, дипломатія, розбудова дієздатної армії, стабільність національної валюти… А от господарські питання, як на мене, мають у більшості своїй вирішуватись на рівні територій, громад, міст. А для цього ці самі території повинні бути представлені своїми людьми у всіх вертикалях влади. Ми пропонуватимемо виборцям здоровий політичний лобізм їхніх інтересів. Спочатку на регіональному, а в надалі й на національному рівні.

В чому проявлятиметься згаданий лобізм?

Приведу декілька місцевих прикладів. Як очільник міста я переконаний, що нам конче потрібна муніципальна поліція. І тому реформа децентралізації повинна надати нам таке право. Це матиме суттєвий позитивний вплив для громади. Дотримання правил паркування, несанкціонована вулична торгівля, громадський порядок – це ті функції, які мали б бути покладені на плечі "муніципалів". А нинішній Нацполіції залишались би основні базові функції – слідство, розшук, тощо.

Скажу більше – впевнений, що на рівні міст варто було б зробити виборною посаду керівника муніципальної поліції, шерифа, як це зараз модно говорити. Так само обирати місцевого суддю, який би здійснював розгляд справ невеликих, локальних, тих, які стосуються лише території, на якій розглядаються.

Я багато разів говорив – не можна рухатись у зворотному напрямку на шляху фінансової децентралізації. Ще в 2016-му році ми подавали "нагору" розрахунки наповнення місцевого бюджету. І відтоді кожного року нам урізають статті надходжень, при цьому від держави допомоги більше не стає. А так не може бути. Самодостатня громада повинна бути основою правової держави. Тільки так і не інакше.

Як взагалі створювалась партія? Чи була якась модель, яку брали за основу?

Все починалось з Асоціації міст України під головуванням Віталія Кличка. Ми неодноразово звертались до нього – мовляв, недостатньо лише пропонувати Кабміну якісь наші напрацювання, недостатньо одного нашого представника з дорадчим голосом на засіданнях Уряду. Потрібно брати ситуацію в свої руки і відстоювати інтереси громад. Нам потрібне політичне лобі в радах – сільських, селищних, міських. Це нормальне представництво, якщо хочете, голос народу. Однак, досидівшись до кінця квітня поточного року, Віталій Володимирович (Кличко – авт.) сказав, що буде йти на вибори самостійно, зі своєю ідеологічною партією "УДАР". Це стало для нас сигналом – прийшов час брати справу до своїх рук. Власне, з цього й почалось наше об’єднання.

Зараз працюємо на місцеві вибори, однак маємо амбіції й на майбутні вибори до Верховної Ради. А якщо ми досягнемо ідеального розвитку політичної ситуації в державі і зробимо двопалатний парламент – це буде взагалі дуже ефективною моделлю управління і державою, і територією.

Представлення партії вже відбулось, процес запущено, чи готові ви назвати людей, з якими будете йти на ці вибори?

По-перше, ще зарано говорити про списки і тим більше – чинним міським головам. Це буде неправильно, бо мені державою дано 90 днів на проведення передвиборчої кампанії, так би мовити, на весь політичний процес. А поки я залишаюсь міським головою Кропивницького, який представляв 5 років тому свій план розвитку громади і планую його максимально виконати. До того – прозвітувати про все, що вдалось зробити за цей період.

"Об'єднання зі "Слугами народу" можливе"

Якщо про персоналії говорити зарано, то, можливо, ви готові озвучити, з ким ваша політсила точно співпрацювати не буде? Як під час виборів так і після них.

Попрацювавши 5 років керівником міста я зробив для себе однозначний висновок – велика, загальнодержавна політика не може прямопропорційно опускатись на місцевий рівень. Партії-опоненти у Верховній Раді на місцях мають представників, які в першу чергу є місцевими жителями і зацікавлені в розвитку своєї громади, а, значить, готові йти на компроміси, домовлятись та чути один одного. Попри на будь-які партійні прапори.

На моє глибоке переконання, нам потрібно поступово відходити від створення все нових і нових партій, їх там зараз вже більше сотні, а зосередитись на вибудовування конструктивних зв’язків. Ми прийдемо до того, що в нас буде 3-5 потужних політичних загальнодержавних партій. Однак все це "великі ігри", а місцева, комунальна політика – це зовсім інше. Тут важливий результат, який громада готова і може оцінити. І на це працюють практично всі. Саме тому, принаймні наразі, я не готовий сказати, що з тією чи іншою особою або партією ми працювати не будемо за жодних обставин.

Можливо, вже є якісь домовленості щодо підтримки вас на місцевих виборах та після них?

Перемовини, звісно, ведуться. Однак в моєму баченні головним буде створення такої політичної конфігурації, яка дасть можливість ефективно працювати на розбудову держави, на розбудову місцевої території. Я буду шукати можливість чи то блокування, чи то об’єднання, чи то утворення сталої більшості лише на таких засадах. Звісно, це буде, якщо ми отримаємо перемогу, а я впевнений – так і буде.

Я запропонував політичній силі "Слуга народу" можливість об'єднатися. Зараз питання обговорюється.

Утримання політичної партії загалом та участь політсили у виборах зокрема – це вельми недешеве задоволення. Яка модель фінансування партії діє у вас?

Скажу так – ні для кого не секрет, що я далеко не бідна людина. Встиг за своє життя побудувати низку дієздатних фірм, які приносять мені цілком непогані прибутки. Тому, враховуючи власні можливості, поки що фінансування партійного осередку в Кіровоградській області здійснюється за мій кошт, та це, звісно, тимчасово, допоки ми вибудуємо стійку партійну структуру та поставимо на територіях відповідальних професійних керівників. Далі, звісно, партія буде фінансуватись на загальноприйнятих засадах – шляхом збору партійних внесків.