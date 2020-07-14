Мэр Кропивницкого Андрей Райкович о новой политсиле: Кличко дал нам сигнал

В середине июня в Киеве состоялась официальная презентация нового политического продукта партии «Пропозиция». В основе политсилы оказались руководители шести городов Украины – Борис Филатов из Днепра, Андрей Дяченко из Каховки, Сергей Сухомлин из Житомира, Андрей Райкович из Кропивницкого, Александр Сенкевич из Николаева и Алексей Каспрук из Черновцов

В середине июня в Киеве состоялась официальная презентация нового политического продукта партии «Пропозиция». В основе политсилы оказались руководители шести городов Украины – Борис Филатов из Днепра, Андрей Дяченко из Каховки, Сергей Сухомлин из Житомира, Андрей Райкович из Кропивницкого, Александр Сенкевич из Николаева и Алексей Каспрук из Черновцов

Планы у них весьма амбициозные – депутатские мандаты и мэрские кресла на местных выборах, а в дальнейшем, и представительство своих избирателей в Верховной Раде.

Корреспондент RegioNews пообщался с одним из основателей новой партии, городским главой Кропивницкого Андреем Райковичем. В эксклюзивном интервью мэр рассказал о идеологии, финансах и возможности сотрудничества с другими политсилами.

"Мы не партия мэров"

Название вашей политсилы – "Пропозиция". Что собственно планируете предлагать избирателями? Чем заинтересуете электорат?

Прежде всего замечу, что все, кто стоит у истоков партии "Пропозиция", это люди, которые работают в реальном сегменте хозяйствования – управляют территориями, общинами, предприятиями. Так уж получилось, что среди учредителей много руководителей территорий, однако, подчеркиваю, мы не партия мэров, как это неоднократно звучало в различных СМИ.

Мы не планируем идти к действующей власти в оппозицию, а хотим конструктивного диалога и плодотворного сотрудничества. Наша политическая сила формируется снизу и в будущем может стать фундаментом для стабильной, мощной державы. Высшее руководство государства должно осуществлять общие управленческие функции – внешняя политика и экономика, дипломатия, развитие дееспособной армии, стабильность национальной валюты... А вот хозяйственные вопросы, как мне кажется, должны в большинстве своем решаться на уровне территорий, общин, городов. А для этого эти самые территории должны быть представлены своими людьми во всех вертикалях власти. Мы будем предлагать избирателям здоровый политический лоббизм их интересов. Сначала на региональном, а в дальнейшем и на национальном уровне.

В чем будет проявляться упомянутый лоббизм?

Приведу несколько местных примеров. Как глава города я убежден, что нам позарез нужна муниципальная полиция. И поэтому реформа децентрализации должна предоставить нам такое право. Это будет иметь существенное позитивное влияние для общества. Соблюдение правил парковки, несанкционированная уличная торговля, общественный порядок – это те функции, которые должны быть возложены на плечи "муниципалов". А нынешней Нацполицие оставались бы основные базовые функции – следствие, розыск, и тому подобное.

Скажу больше – уверен, что на уровне городов стоило бы сделать выборной должность руководителя муниципальной полиции, шерифа, как это сейчас модно говорить. Также выбирать местного судью, который бы осуществлял рассмотрение дел небольших, локальных, тех, которые касаются только территории, на которой рассматриваются.

Я много раз говорил – нельзя двигаться в обратном направлении на пути финансовой децентрализации. Еще в 2016-м году мы подавали "наверх" расчеты наполнения местного бюджета. И с тех пор каждый год нам урезают статьи поступлений, при этом от государства помощи больше не становится. А так не может быть. Самодостаточная община должна быть основой правового государства. Только так и не иначе.

Как вообще создавалась партия? Или была какая-то модель, которую брали за основу?

Все начиналось с Ассоциации городов Украины под председательством Виталия Кличко. Мы неоднократно обращались к нему – мол, недостаточно только предлагать Кабмину какие-то наши наработки, недостаточно одного нашего представителя с совещательным голосом на заседаниях Правительства. Нужно брать ситуацию в свои руки и отстаивать интересы общин. Нам нужно политическое лобби в советах сельских, поселковых, городских. Это нормальное представительство, если хотите, глас народа. Однако, досидев до конца апреля текущего года, Виталий Владимирович (Кличко – авт.) сказал, что будет идти на выборы самостоятельно, со своей идеологической партией "УДАР". Это стало для нас сигналом – пришло время брать дело в свои руки. Собственно, с этого и началось наше объединение.

Сейчас работаем на местные выборы, однако имеем амбиции и на будущие выборы в Верховную Раду. А если мы достигнем идеального развития политической ситуации в государстве и сделаем двухпалатный парламент – это будет вообще очень эффективной моделью управления и государством, и территорией.

Представление партии уже состоялось, процесс запущен, готовы ли вы назвать людей, с которыми будете идти на эти выборы?

Во-первых, еще рано говорить о списках и тем более – действующим городским председателям. Это будет неправильно, потому что мне государством дано 90 дней на проведение предвыборной кампании, так сказать, на весь политический процесс. А пока я остаюсь городским главой Кропивницкого, который представлял 5 лет назад свой план развития общины и планирую его максимально выполнить. К тому же – отчитаться обо всем, что удалось сделать за этот период.

"Объединение со "Слугами народа" возможно"

Если о персоналиях говорить рано, то, возможно, вы готовы озвучить, с кем ваша политсила точно сотрудничать не будет? Как во время выборов так и после них.

Поработав 5 лет руководителем города я сделал для себя однозначный вывод – большая, общегосударственная политика не может прямопропорционально опускаться на местный уровень. Партии-оппоненты в Верховной Раде на местах имеют представителей, которые в первую очередь являются местными жителями и заинтересованы в развитии своей общины, а, значит, готовы идти на компромиссы, договариваться и слышать друг друга. Несмотря на любые партийные флаги.

По моему глубокому убеждению, нам нужно постепенно отходить от создания все новых и новых партий, их там сейчас уже больше сотни, а сосредоточиться на выстраивание конструктивных связей. Мы придем к тому, что у нас будет 3-5 мощных общегосударственных политических партий. Однако все это "большие игры", а местная, коммунальная политика – это совсем другое. Здесь важен результат, который община готова и может оценить. И на это работают практически все. Именно поэтому, по крайней мере сейчас, я не готов сказать, что с той или иной личностью или партией мы работать не будем ни при каких обстоятельствах.

Возможно, уже есть какие-то договоренности о поддержке вас на местных выборах и после них?

Переговоры, конечно, ведутся. Однако в моем видении главным будет создание такой политической конфигурации, которая даст возможность эффективно работать на развитие государства, на развитие местной территории. Я буду искать возможность то ли войти в блок, то ли объединения, то ли создать устойчивое большинство только на таких началах. Конечно, это будет, если мы одержим победу, а я уверен – так и будет.

Я предложил политической силе "Слуга народа" возможность объединиться. Сейчас вопрос обсуждается.

Содержание политической партии в целом и участие политсилы в выборах в частности – это весьма недешевое удовольствие. Какая модель финансирования партии действует у вас?

Скажу так – ни для кого не секрет, что я далеко не бедный человек. Успел за свою жизнь построить ряд дееспособных фирм, которые приносят мне вполне неплохие доходы. Поэтому, учитывая собственные возможности, пока финансирование партийной ячейки в Кировоградской области осуществляется за мой счет, и это, конечно, временно, пока мы выстроим устойчивую партийную структуру и поставим на территориях ответственных профессиональных руководителей. Дальше, конечно, партия будет финансироваться на общепринятых принципах – путем сбора партийных взносов.