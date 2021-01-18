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Віктор Небоженко Директор Соціологічної служби "Український барометр" [email protected]
18 січня 2021, 19:50 20

Українська казка про корупцію

18 січня 2021, 19:50 20
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Світові інформаційні агентства принесли сенсацію
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Сеулі - столиці Південної Кореї, голову світової корпорації "Самсунг" (35 млрд доларів), наймогутнішу людину Південної Кореї Лі Чже Єна посадили на 2,5 роки у в'язницю за корупцію, а не за політичними мотивами.Чоловік підняв на ноги Південну Корею, але попався на дрібниці і ось який результат.

Давайте і ми в Україні знайдемо сміливих силовиків і чесних політиків, які знайдуть в собі силу волі та мужність посадити, одночасно, у справжню тюрму за корупцію всіх чотирьох "поганих" олігархів України – Ахметова, Медведчука, Порошенко, Коломойського.

Сидіти олігархам доведеться в різних камерах, але з однаковими умовами проживання. Всього на 2 роки, більше не треба - адже вони всі швидко навчаються і до того ж вразливі. Так, Пінчук встигне втекти, але погодиться співпрацювати з Україною, а не з друзями-олігархами. А далі, звільнення олігархів в обмін на позитивну співпрацю з Україною - виїзд в Америку, Європу чи путінську Росію.

І все, олігархічний режим експлуатації України завалиться. Що буде далі, не знає ніхто. Бо немає політичного лідерства та волі до свободи і шляху до майбутнього.

Петро Порошенко корупція в'язниця олігархи Рінат Ахметов Коломойський Ігор Віктор Медведчук
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