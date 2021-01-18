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Виктор Небоженко Директор Социологической службы "Украинский барометр" [email protected]
18 января 2021, 19:50 21

Украинская сказка про коррупцию

18 января 2021, 19:50 21
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Сеуле - столице Южной Кореи, главу мировой корпорации "Самсунг" (35 млрд долларов), самого могущественного человека Южной Кореи Ли Чжэ Ена посадили на 2,5 год тюрьмы за коррупцию, а не по политическим мотивам. Человек поднял на ноги Южную Корею, но проворовался по мелочам и вот какой результат.

Давайте и мы в Украине найдем смелых силовиков и честных политиков, которые найдут в себе силу воли и мужество посадить, одновременно, настоящую тюрьму, за коррупцию всех четырех "зловредных" олигархов Украины – Ахметова, Медведчука, Порошенко, Коломойского.

Сидеть олигархам придется в разных камерах, но с одинаковым условиями проживания. Всего на 2 года, больше не надо - они ведь все обучаемы и впечатлительны. Да, Пинчук успеет убежать, но согласится сотрудничать с Украиной, а не с друзьями-олигархами. А далее, освобождение олигархов в обмен на позитивное сотрудничество с Украиной - выезд в Америку, Европу или путинскую Россию.

И все, олигархический режим эксплуатации Украины рухнет. Что будет дальше не знает никто. Ибо нет политического лидерства и воли к свободе и пути к будущему.

Петр Порошенко коррупция тюрьма олигархи Ахметов Ринат Коломойский Игорь Виктор Медведчук
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