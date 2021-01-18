У Запоріжжі спіймали наркокур’єра із наркотиками на 11 мільйонів

Чоловік працював на наркокрамницю, де виконував роль кур’єра та закладчика

Чоловік працював на наркокрамницю, де виконував роль кур’єра та закладчика

Фото: Нацполіція

В Запорізькій області правоохоронці викрили 25-річного чоловіка, який займався збутом наркотиків та психотропів. Його затримали у відділені пошти після отримання чергової посилки з психотропами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Встановлено, що раніше судимий за грабіж зловмисник "працював" на один з Інтернет-магазинів з продажу заборонених речовин та виконував роль кур’єра та закладчика.

Через поштові відділення він отримував наркотики та психотропи, при цьому для конспірації своєї діяльності орендував квартиру, де обладнав фасувальний цех від наркомагазину", - повідомили у поліції.

Після надходження коштів він розвозив замовлення клієнтам на власному автомобілі та розкладав закладки.

Під час обшуків було вилучено заборонені речовинами, вартість "товару" за цінами "чорного" ринку становить понад 11 мільйонів гривень.

За чинним законодавством чоловіку може загрожувати до восьми років за ґратами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 грудня на Одещині митники виявили партію кокаїну на 12 млн доларів - зловмисники намагалися перевезти 54 кг кокаїну у вентиляційних люках контейнеру.