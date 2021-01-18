Микитась у справі Нацгвардії угоду зі слідством не укладав - адвокат

Микитася підозрюють у корупції та привласненні майна Національної гвардії

Микитася підозрюють у корупції та привласненні майна Національної гвардії

Фото: із відкритих джерел

Колишній президент будівельної компанії "Укрбуд" і народний депутат 8 скликання Максим Микитась не укладав угоду зі слідством у справі Нацгвардії, яку розслідує Національне антикорупційне бюро.

Як повідомляє Укрінформ, про це під час пресконференції заявив адвокат Микитася Євген Грушовець, передає RegioNews.

На даний момент Максим Микитась не давав показань у справі Нацгвардії, ніякої угоди немає, а тим паче судом вона не може бути затверджена", - заявив він.

Грушовець також заявив про безпідставність підозри і політичну мотивацію переслідування Микитася.

За словами адвоката, Микитася тримають в ізоляторі, незважаючи на відсутність обґрунтованого обвинувачення, а потерпілий у цій справі "точно не є ні адвокатом, ні помічником адвоката" і, ймовірно, був судимий.

Грушовець також заявив, що "потерпілий фактично втік від правоохоронців" після того, як нібито був викрадений. Він стверджує, що прокурори не приходять на засідання суду з розгляду апеляції на арешт Микитася.

Ми впевнені, що ця справа не має юридичних перспектив... Микитась буде звільнений із-під варти, а якщо справа дійде до суду, то на судові засідання прокурори просто перестануть ходити, тому що ні з чим, і їм буде соромно за таке обвинувачення у суді"- сказав Грушовець.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.