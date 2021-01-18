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18 січня 2021, 17:41 35

У Києві СБУ затримала копа під час отримання $10 тис хабара

18 січня 2021, 17:41 35
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Він обіцяв закрити справу проти громадянина, якого підозрюють в нанесенні побоїв
Він обіцяв закрити справу проти громадянина, якого підозрюють в нанесенні побоїв
Фото: СБУ
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У Києві працівники Служби безпеки України затримали поліцейського, який вимагав за закриття кримінальної справи 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, старший оперуповноважений одного з підрозділів Нацполіції вимагав хабар у громадянина, якого звинувачують в навмисному нанесенні побоїв середньої тяжкості.

За 10 тисяч американських доларів поліцейський гарантував чоловіку, що йому не повідомлять про підозру, а кримінальне провадження закриють. Він також обіцяв повернути автомобіль, на який нібито накладено арешт”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали поліцейського у Києві поблизу власного авто під час отримання всієї суми хабара. Проти нього порушили справу, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві СБУ затримала на хабарі чиновника Держекоінспекції.

хабар СБУ Київ затримання корупція Нацполіція Кримінальна відповідальність
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