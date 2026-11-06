У Комишувасі розшукали 56-річну жінку, яка зникла після авіаудару РФ

Фото: Національна поліція

Правоохоронці розшукали 56-річну Ольгу, яка зникла після російського авіаудару по селищу Комишуваха 2 листопада

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

За його словами, жінка не виходила на зв’язок, а її рідні побоювалися, що вона могла опинитися під завалами зруйнованого укриття.

У четвер, 5 листопада, поліцейські встановили місцезнаходження жінки. На щастя, вона жива та не ушкоджена.

Загалом за три доби правоохоронцям вдалося розшукати сімох людей, із якими рідні втратили зв’язок після російської атаки.

Водночас пошукові заходи в Комишувасі тривають. Поліцейські продовжують працювати, попри загрозу нових обстрілів і атак безпілотників.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська скинули 9 авіабомб на підземну школу в Комишувасі, яка використовувалася як пункт незламності. Удар стався в момент, коли люди отримували гуманітарну допомогу. Станом на 5 листопада кількість загиблих збільшилась до 42.