Вихід із політичної кризи в Запоріжжі: чому мер Буряк "дав задню"

Подейкують, що вже до кінця року Володимир Буряк подасть у відставку, а позачергові вибори запорізького мера будуть призначені на осінь 2022 року

Подейкують, що вже до кінця року Володимир Буряк подасть у відставку, а позачергові вибори запорізького мера будуть призначені на осінь 2022 року

Фото: Facebook

"Я календар перегорну, і знову трєтьє сєнтября", - співатиме діючий міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, коли буде писати мемуари про свою політичну кар’єру. Приблизно такий жарт (як вони вважають) політичні опоненти Буряка надсилали один одному у Вайбері протягом всієї п'ятниці, 3 вересня. Та вважали, що отримали перемогу й взагалі "списали" мера з політичної запорізької арени. Проте чи дійсно завершена гра, а запорізький градоначальник є вже "збитим льотчиком", і хто ж насправді отримав під кінець минулого тижня перемогу у Запоріжжі, спробував розібратись RegioNews.

Що було?

Нагадаємо, як, власне, почалася політична криза у Запоріжжі. Після місцевих виборів-2020 тут все було відносно тихо та спокійно. Тоді переобраний вдруге мером Володимир Буряк мав більшість у Запорізькій міськраді, до якої увійшли представники його ж партії "Єднання" (офіційно називається "Політична партія Володимира Буряка "Єднання"), "Слуги народу" та "Нової політики", підконтрольної впливовому В’ячеславу Богуслаєву – нардепу кількох попередніх скликань та поки що власнику заводу "Мотор Січ". В опозиції опинилась "Європейська солідарність", ОПЗЖ та "Партія Шарія".

У Буряка була своя "свита" у вигляді заступників з його оточення, які працювали з ним ще з першої каденції, підконтрольні керівники департаментів та комунальних підприємств. Навіть секретарем міськради, який є фактично другою людиною в міській владі, став Геннадій Наумов – представник буряковського "Єднання".

І все було в пана мера добре, аж поки так звана опозиція не зчинила бунт, який офіційно назвали переформуванням влади – 5 фракцій із 6-ти (всі, окрім "Єднання") об’єднались і почали вимагати від Буряка посади для своїх представників. Після довгих перемовин той погодився – звільнив заступників, віддав опонентам керівництво кількома ключовими депутатськими комісіями та комунальними підприємствами, пішов навіть на зміну секретаря міськради. Замість Геннадія Наумова обрали Анатолія Куртєва зі "Слуги народу".

Проте не довго опозиційна музика грала: Куртєв протримався зовсім недовго. Політично обізнаних запорожців, мов грім серед ясного неба, шокувала новина – на вимогу НАЗК своїм розпорядженням міський голова звільнив секретаря міськради. Мовляв, той не пройшов перевірку і не задекларував більш ніж тисячу гектарів землі.

І тут почалося… Нова так звана широка коаліція почала бойкотувати роботу міської влади. Дев'ять разів Буряк скликав сесії, які ігнорували 50 депутатів зі 64-х обраних. На засідання приходили лише представники "Єднання". Мер і "відосікі" записував із закликом до народних обранців прийти та проголосувати. І газети містянам роздавали, в котрих писали, які депутати нехороші люди та блокують прийняття важливих питань. І чиновників на мітинги скликав. Буряк навіть до Верховної Ради звернувся з пропозицією розігнати діючих депутатів та призначити позачергові вибори. Загалом, робив, що міг. А вони все не приходили…

Що сталося?

Починаючи з червня, запорізькі депутати зібралися лише двічі й тільки на позачергові сесії, де розглядали лише по одному питанню. В серпні – коли в Запоріжжі згорів дах багатоповерхівки, аби виділити кошти на ремонт, та у п’ятницю, 3 вересня, аби відновити на посаді Анатолія Куртєва.

- Депутати зберуться на сесію? – напередодні засідання питаємо у відомого запорізького політика, який перебуває в середині всього цього процесу.

- Так, зберуться. Ця сесія – позачергова, питання по Куртєву, - каже він.

- Тобто будуть голосувати за поновлення на посаді?

- Саме так. Мер дав задню, - говорить наш співрозмовник.

В чому саме "дав задню", не пояснює. Каже: всі деталі - трохи згодом. Проте наші політичні експерти та джерела розкладують все по полицям і діляться інсайдом. "Всі ж бачили обшуки в кабінеті у Буряка, у "Заї" (так називають запорізьку журналістку Наталію Зайченко, яка є радником мера та, за чутками, особливо наближеною до нього персоною – прим. ред.) та в "Персоні" (елітний салон краси, що належить пані Зайченко – прим. ред.)? Це ж не просто так було. Просто силовикам з Києва надійшла команда показати Буряку, де його місце", - розказують RegioNews представники запорізького політикуму.

Сам Буряк після обшуків знову записав "відосік" і заявив, що відбувається рейдерське захоплення влади. Втім, мовляв, його не залякати, всі "вороги" понесуть відповідальність, а місто грабувати й дерибанити він не дозволить. Аж тут проходить два тижня і запорізькі депутати все ж збираються на сесію. У залі – 57 обранців з 64-х. На порядку денному лише єдине питання – про секретаря міської ради. Буряк зачитує проєкт рішення. Каже: згідно висновків юридичного департаменту, депутатської комісії, відповідно регламенту і так далі по бюрократичній схемі…. І у висновку - скасувати рішення міського голови про звільнення Куртєва, відновити його на посаді, виплатити зарплату, починаючи з червня.

Мер тримається у незвичній для нього манері: депутатам зауваження не робить, не жартує та не грубить, як постійно це робить. Виглядає втомленим і невпевненим. Ставить питання на голосування. "За" відновлення Куртєва – 57 з 57-ми зареєстрованих обранців. Депутати від "ЄС", ОПЗЖ та "Партії Шарія" задоволено посміхаються, тиснуть один одному руки. Мер закриває сесію, грає гімн, всі розходяться…

Чим серце заспокоїться?

Згадалося, як восени 2010 року тодішній міський голова Запоріжжя Євген Карташов, який мав шалену підтримку містян, записав відеозвернення, котрим буквально шокував все місто козацької слави. Він повідомив: йде у відставку. "Так склалися обставини", - сказав тоді Євген Григорович. Потім говорив щось про іншу роботу, про переїзд до столиці тощо. Наступного дня відбулась сесія Запорізької міськради. Депутати, більшість яких були представниками Партії регіонів, прийняли відставку Карташова. На тій же сесії вони звільнили секретаря міської ради, нині покійного Юрія Каптюха і обрали нового – представника ПР Володимира Кальцева (нині – голова запорізького осередку ОПЗЖ).

Проте політика не любить секретів, відтак вже за кілька днів все стало відомо. Суть цих нових подробиць була в тому, що хтось неочікувано та на чиєсь вагоме прохання дістав з полиці запилену теку з надписом "компромат". І заніс його до кабінету Карташова. Мер прийняв рішення піти. А через десятиліття ситуація повторилась. "Буряку показали кілька записів з його робочого кабінету та з "Персони", де знаходиться його ж "тіньовий штаб". А записи такі, що там дві дороги: або до СІЗО, або у відставку. Він обрав другий варіант", - говорить джерело RegioNews.

За словами нашого співрозмовника, вже до кінця року пан Буряк подасть у відставку. Позачергові вибори міського голови будуть призначені на осінь 2022 року. А тим часом виконувати мерські обов’язки буде секретар міськради. Лишиться ним "слуга" Куртєв чи буде заміна, поки що невідомо.

Важливим моментом є ще й той факт, що всі запорізькі політичні експерти говорять про те, що на прикладі Запоріжжя Офіс президента "пробиває" кейс по "приборканню" мерів - тих, які мають шалену підтримку городян, зі своїми політичними проєктами, але непідконтрольні Києву. А таких градоначальників в Україні немало – починаючи від Віталія Кличка з Борисом Філатовим і закінчуючи Геннадієм Трухановим. Тому не варто виключати, що Запоріжжю все ж доведеться знову жити без міського голови. До речі, 11 років тому на ту вирішальну сесію мер Карташов не прийшов. Трансляцію своєї відставки він дивився по місцевому телеканалу…