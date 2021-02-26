Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ

Запорізькому міському голові вдалося обхитрити своїх потенційних, проте не дуже любих політичних союзників. Та створити навколо себе ідеальні умови для роботи: з більшістю в міськраді, повністю підконтрольними заступниками та відданим секретарем. І допомогли Буряку у цьому «слуги народу»

Запорізькому міському голові вдалося обхитрити своїх потенційних, проте не дуже любих політичних союзників. Та створити навколо себе ідеальні умови для роботи: з більшістю в міськраді, повністю підконтрольними заступниками та відданим секретарем. І допомогли Буряку у цьому «слуги народу»

На виборах-2020 Володимир Буряк без особливих зусиль вдруге посів крісло мера Запоріжжя. Як раніше повідомляв RegioNews, у першому турі за нього віддали голоси майже 60% виборців, він з легкістю видохнув, обійшовшись без другого туру. А вже у поствиборчий період повністю відмовився від попередніх домовленостей із ОПЗЖ.

Буряком єдиним

Феєрична перемога Буряка стала можливою за кількох причин. По-перше, він й досі асоціюється з найбільшим підприємством регіону – металургійним комбінатом "Запоріжсталь" (належить Рінату Ахметову), де до своєї першої мерської каденції працював головним інженером. А ментальність запорожців така, що вони звикли обирати всіляких "міцних господарників" та підтримувати різних "червоних директорів".

По-друге, ще всередині першого строку Буряк почав активно готуватися до виборів. Для цього залучались всі доступні важелі: і адміністративний ресурс, і бюджетні кошти, за які під егідою мера в Запоріжжі будувалися-реконструювалися різноманітні парки-пам’ятники і проводились концерти. До того ж активно використовувались ЗМІ, підконтрольні як міськраді, так і "Запоріжсталі".

Ну і, певно, головне, що принесло Володимиру Вікторовичу перемогу – відсутність реальних конкурентів. Чисто формально разом з Буряком кандидатами в міські голови зареєструвались ще кілька осіб, проте всі вони були прогнозовано непрохідними. Реальної противагою Буряку міг би стати висуванець від ОПЗЖ, у якої в Запоріжжі дуже багато прихильників. Але за кілька днів до завершення реєстрації кандидатів на посаду мера Запоріжжя в партії Медведчука-Льовочкіна офіційно заявили, що не висуватимуть свого претендента на цей пост. Більш того, представники політсили закликали свій електорат підтримати на виборах саме Буряка. І як виявилося згодом, це спрацювало на всі сто.

Попередні домовленості з ОПЗЖ

Як розповіли RegioNews обізнані політичні джерела, таке рішення керівництва регіонального осередку ОПЗЖ було геть не спонтанним, і керувалися вони зовсім не прихильністю до пана Буряка. Справа в тому, що ще задовго до старту передвиборчої кампанії між мером та нардепом Володимиром Кальцевим, який керує запорізькою ОПЗЖ, були досягнуті певні домовленості. Соціологія показувала, що "медведчуківці" візьмуть перше чи друге місце в Запорізькій міськраді, так воно і вийшло: ОПЗЖ має 13 депутатів з 64-х, більше взяла лише партія Буряка "Єднання" - 16 мандатів.

Головна умова домовленостей – створення коаліції між "Єднанням", ОПЗЖ та партією "Нова політика", яка фактично належить впливовому в Запоріжжі В’ячеславу Богуслаєву, до недавніх пір – власнику "Мотор Січі". Таким чином ці політсили отримали більшість у міськраді, а з тим - і повний контроль над усіма процесами. Також Кальцев очікував, що його люди отримають посаду секретаря міськради та керівництво в ключових комісіях – бюджетній, земельній та з питань ЖКГ. Але сталося не так, як гадалося, і відразу ж після оголошення результатів виборів пан Буряк почав свою неперевершену політичну гру, віртуозно залишивши Кальцева та його соратників далеко за бортом міського політичного корабля.

Про те, що коаліції між буряковським "Єднанням" та ОПЗЖ не вийде, стало зрозуміло вже на перших сесіях Запорізької міськради. Зокрема, коли стало питання про обрання другої особи у владі – секретаря ради. Ще за кілька днів до депутатського засідання наші інсайдери заговорили про те, що кандидатура Романа Тарана – голови міської фракції ОПЗЖ, якого хотів бачити на посаді Кальцев - навіть не буде висунута на депутатський розгляд. Так воно й вийшло: на секретаря міськради був запропонований єдиний кандидат-"буряківець" – Геннадій Наумов, за якого проголосували депутати фактичної новоствореної коаліції з фракцій "Єднання" (16 депутатських "багнетів"), "Слуги народу" (13) та "Нової політики" (6).

Опозиція в ролі кнопкодавів

Слід зазначити, що раніше Наумов обирався до Запорізької міськради у 2015 році від партії "УКРОП". В цій політсилі він пробув половину каденції, а після того, як мер оголосив про створення міжфракційної групи "Єднання", яка згодом переросла в політичну партію, він перейшов на бік Буряка. Більш того, саме Наумов очолив міжфракційну групу "Єднання" в міськраді.

Те, що ані ОПЗЖ з її 13 мандатами, ані "Європейській солідарності" із 11 депутатами, ані "Партії Шарія" (її представників у нинішній міськраді п’ятеро) не вдалося домовитися з градоначальником про політичний союз, засвідчили ще кілька фактів. По-перше, жоден з висуванців цих політсил не отримав посади заступника міського голови. Команда Буряка майже повністю лишилась в колишньому складі – змінилися лише два віцемера: до виконавчої влади потрапили по представнику "Єднання" та "Нової політики". Те ж саме стосується і постійних депутатських комісії. ОПЗЖ вдалося "вибити" лише керування в земельній комісії, інші дісталися "Єднанню" і "Слузі народу" (по три) та ще одна – "Новій політиці".

На знак протесту ображені, яким лишилася фактично лише номінальна роль кнопкодавів, навіть намагалися зірвати прийняття міського бюджету на 2021 рік і не голосували за нього. Проте такий демарш аж ніяк не порушив планів мера Буряка – йому вистачило коаліційних голосів, відтак головний фінансовий документ все ж було прийнято.

Батіг і пряник для мера

Чому ж міський голова Запоріжжя вирішив "кинути" своїх потенційних партнерів і не взяв до коаліції ОПЗЖ? Політичні джерела RegioNews говорять про те, що такий план у Буряка був ще задовго до виборів. І причин тому кілька. Подейкують, що за кілька тижнів до народного волевиявлення запорізького очільника запросили до Офісу президента, де більш ніж ясно натякнули, що у нього в міськраді є лише один партнер – "Слуга народу". Кажуть, що дуже переконливим аргументом була якась тека, яка зберігається в ОП. Її формували запорізькі правоохоронці.

І поки тека та її вміст зберігається саме на Банковій, Буряк може спокійно спати ночами і не перейматись стосовно того, що будь якої миті до нього можуть завітати правоохоронці. А приводів для візитів більш ніж достатньо. За даними запорізьких активістів, за часів правління Буряка місто понесло колосальні збитки – це і закупівлі по завищеним цінам, і підряди, які начебто незаконно отримують фірми, близькі до мерського оточення, і ще багато чого.

Окрім того, наразі все частіше говорять про дострокові парламентські вибори, які можуть відбутися вже восени цього року. Знову ж таки, джерела RegioNews говорять про те, що з метою перезавантаження "Слуги народу" в Офісі президента мають намір зробити ставку на місцеві партії, які очолюють міські голови і котрі мають шалену підтримку в регіонах (Запоріжжя, Одеса тощо). Маючи перспективу самому пройти до Ради або ж завести туди людей зі свого оточення, Буряк прогнозовано виконує умови ОП. Одна з яких – в жодному разі не співпрацювати з ОПЗЖ.