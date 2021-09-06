Выход из политического кризиса в Запорожье: почему мэр Буряк "дал заднюю"

Поговаривают, что уже до конца года Владимир Буряк подаст в отставку, а внеочередные выборы запорожского мэра будут назначены на осень 2022 года

Поговаривают, что уже до конца года Владимир Буряк подаст в отставку, а внеочередные выборы запорожского мэра будут назначены на осень 2022 года

Фото: Facebook

"Я календарь переверну, и снова третье сентября", - будет петь действующий городской голова Запорожья Владимир Буряк, когда будет писать мемуары о своей политической карьере. Примерно такую шутку (как они считают) политические оппоненты Буряка присылали друг другу в Вайбере в течение всей пятницы, 3 сентября. И считали, что одержали победу и вообще "списали" мэра с политической запорожской арены. Однако действительно ли завершена игра, а запорожский градоначальник является уже "сбитым летчиком", и кто же на самом деле получил под конец прошлой недели победу в Запорожье, попытался разобраться RegioNews.

Что было?

Напомним, как, собственно, начался политический кризис в Запорожье. После местных выборов-2020 здесь все было относительно тихо и спокойно. Тогда переизбранный во второй раз мэром Владимир Буряк имел большинство в Запорожском горсовете, в которую вошли представители его же партии "Єднання" (официально называется "Политическая партия Владимира Буряка "Єднання"), "Слуги народа" и "Новой политики", подконтрольной влиятельному Вячеславу Богуслаеву - нардепу нескольких предыдущих созывов и пока владельцу завода "Мотор Сич". В оппозиции оказалась "Європейська солідарність", ОПЗЖ и "Партия Шария".

У Буряка была своя "свита" в виде заместителей из его окружения, которые работали с ним еще с первой каденции, подконтрольные руководители департаментов и коммунальных предприятий. Даже секретарем горсовета, который является фактически вторым человеком в городской власти, стал Геннадий Наумов - представитель буряковского "Єднання".

И все было у господина мэра хорошо, пока так называемая оппозиция не подняла бунт, который официально назвали переформированием власти – 5 фракций из 6-ти (все, кроме "Єднання") объединились и начали требовать от Буряка должности для своих представителей. После долгих переговоров тот согласился – уволил заместителей, отдал оппонентам руководство несколькими ключевыми депутатскими комиссиями и коммунальными предприятиями, пошел даже на смену секретаря горсовета. Вместо Геннадия Наумова выбрали Анатолия Куртева из "Слуги народа".

Однако не долго оппозиционная музыка играла: Куртев продержался совсем недолго. Политически осведомленных запорожцев, как гром среди ясного неба, шокировала новость - по требованию НАПК своим распоряжением городской голова уволил секретаря горсовета. Мол, тот не прошел проверку и не задекларировал более тысячи гектаров земли.

И тут началось... Новая так называемая широкая коалиция начала бойкотировать работу городских властей. Девять раз Буряк созывал сессии, которые игнорировали 50 депутатов из 64-х избранных. На заседания приходили лишь представители "Єднання". Мэр и "видосики" записывал с призывом к народным избранникам прийти и проголосовать. И газеты горожанам раздавали, в которых писали, какие депутаты нехорошие люди и блокируют принятие важных вопросов. И чиновников на митинги созывал. Буряк даже в Верховную Раду обратился с предложением разогнать действующих депутатов и назначить внеочередные выборы. В общем, делал, что мог. А они все не приходили…

Что случилось?

Начиная с июня, запорожские депутаты собрались лишь дважды и только на внеочередные сессии, где рассматривали лишь по одному вопросу. В августе - когда в Запорожье сгорела крыша многоэтажки, чтобы выделить средства на ремонт, и в пятницу, 3 сентября, чтобы восстановить в должности Анатолия Куртева.

- Депутаты соберутся на сессию? – накануне заседания спрашиваем у известного запорожского политика, который находится в середине всего этого процесса.

- Да, соберутся. Эта сессия - внеочередная, вопрос по Куртеву, - говорит он.

- То есть будут голосовать за восстановление в должности?

- Именно так. Мэр дал заднюю, - говорит наш собеседник.

В чем именно "дал заднюю", не объясняет. Говорит: все детали - немного погодя. Однако наши политические эксперты и источники раскладывают все по полочкам и делятся инсайдом. "Все же видели обыски в кабинете у Буряка, у "Заи" (так называют запорожскую журналистку Наталья Зайченко, которая является советником мэра и, по слухам, особо приближенной к нему персоной – прим. ред.) и в "Персоне" (элитный салон красоты, принадлежащий госпоже Зайченко – прим. ред.)? Это же не просто так было. Просто силовикам из Киева поступила команда показать Буряку, где его место", - рассказывают RegioNews представители запорожского политикума.

Сам Буряк после обысков снова записал "видосик" и заявил, что происходит рейдерский захват власти. Впрочем, дескать, его не запугать, все "враги" понесут ответственность, а город грабить и дерибанить он не позволит. Тут проходит две недели и запорожские депутаты все же собираются на сессию. В зале - 57 избранников из 64-х. На повестке дня лишь единственный вопрос – о секретаре городского совета. Буряк зачитывает проект решения. Говорит: согласно выводам юридического департамента, депутатской комиссии, соответственно регламенту и так далее по бюрократической схеме.... И в выводе - отменить решение городского головы об увольнении Куртева, восстановить его в должности, выплатить зарплату, начиная с июня.

Мэр держится в непривычной для него манере: депутатам замечания не делает, не шутит и не дерзит, как постоянно это делает. Выглядит усталым и неуверенным. Ставит вопрос на голосование. "За" восстановление Куртева – 57 из 57-ми зарегистрированных избранников. Депутаты от "ЄС", ОПЗЖ и "Партии Шария" довольно улыбаются, жмут друг другу руки. Мэр закрывает сессию, играет гимн, все расходятся…

Чем сердце успокоится?

Вспомнилось, как осенью 2010 года тогдашний городской голова Запорожья Евгений Карташов, который имел бешеную поддержку горожан, записал видеообращение, которым буквально поверг в шок весь город казацкой славы. Он сообщил: уходит в отставку. "Так сложились обстоятельства", - сказал тогда Евгений Григорьевич. Потом говорил что-то о другой работе, о переезде в столицу и тому подобном. На следующий день состоялась сессия Запорожского горсовета. Депутаты, большинство которых были представителями Партии регионов, приняли отставку Карташова. На той же сессии они уволили секретаря городского совета, ныне покойного Юрия Каптюха и избрали нового - представителя ПР Владимира Кальцева (ныне - глава запорожской ячейки ОПЗЖ).

Однако политика не любит секретов, поэтому уже через несколько дней все стало известно. Суть этих новых подробностей была в том, что кто-то неожиданно и по чье-то весомой просьбе достал с полки пыльную папку с надписью "компромат". И занес его в кабинет Карташова. Мэр принял решение уйти. А спустя десятилетие ситуация повторилась. "Буряку показали несколько записей из его рабочего кабинета и из "Персоны", где находится его же "теневой штаб". А записи такие, что там две дороги: либо в СИЗО, либо в отставку. Он выбрал второй вариант", - говорит источник RegioNews.

По словам нашего собеседника, уже к концу года господин Буряк подаст в отставку. Внеочередные выборы городского головы будут назначены на осень 2022 года. А тем временем исполнять мэрские обязанности будет секретарь горсовета. Останется им "слуга" Куртев или будет замена, пока неизвестно.

Важным моментом является еще и тот факт, что все запорожские политические эксперты говорят о том, что на примере Запорожья Офис президента "пробивает" кейс по "обузданию" мэров - тех, которые имеют бешеную поддержку горожан, со своими политическими проектами, но неподконтрольные Киеву. А таких градоначальников в Украине немало - начиная от Виталия Кличко с Борисом Филатовым и заканчивая Геннадием Трухановым. Поэтому не стоит исключать, что Запорожью все же придется снова жить без городского головы. Кстати, 11 лет назад на ту решающую сессию мэр Карташов не пришел. Трансляцию своей отставки он смотрел по местному телеканалу…