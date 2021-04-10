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10 квітня 2021, 14:13 4

Три фракції Ради вимагають позачергового засідання парламенту через пандемію

10 квітня 2021, 14:13 4
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Ініціативу вже підтримали 100 народних депутатів
Ініціативу вже підтримали 100 народних депутатів
Фото: з відкритих джерел
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Три депутатські фракції Верховної Ради - "Європейська солідарність", "Голос" та "Батьківщина" виступили зі зверненням до керівництва парламенту з вимогою проведення позачергового засідання. 

Як передає RegioNews, про це повідомив лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко у Facebook.

Ми вимагаємо терміново, з понеділка-вівторка, скликати позачергове засідання Верховної Ради", - заявив Порошенко.

За словами нардепа, цю ініціативу підтримали у повному складі також у "Голосі". "Майже в повному складі, але в понеділок завершать підписи "Батьківщина" й інші фракції", - додав Порошенко. Загалом відповідну ініціативу станом на 10 квітня підтримало 100 депутатів, поінформував політик.

"Знаєте чиїх підписів тут немає? "Слуг", бо вони мають вказівку не підтримувати жодну мою ініціативу. Ціною життя людей. Закликаю, скликайте сесію, проголосуйте зміни до бюджету, постанову щодо пандемії й не приєднуйтеся до злочинних дій Степанова, Шмигаля і Зеленського", - зазначив Порошенко.

Раніше повідомлялось, що на наступному тижні під час позачергового засідання Верховна Рада розгляне, зокрема три законопроєкти, що стосуються реструктуризації зобов’язань за валютними кредитами та законопроєкт щодо об’єктів великої приватизації.

Петро Порошенко пандемія коронавірус ВР парламент засідання

 
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