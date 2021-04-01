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01 квітня 2021, 09:16 808

Порошенко задекларував понад 200 мільонів доходу за рік

01 квітня 2021, 09:16 808
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Політик заробив втричі менше, ніж роком раніше
Політик заробив втричі менше, ніж роком раніше
Фото: з відкритих джерел
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П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко задекларував 222 мільйони гривень доходів, з яких понад пів мільйона гривень він заробив в парламенті.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані декларації політика.

Так, 2020 рік приніс п'ятому президенту 222 мільйони гривень доходів, з них 214 мільйонів - дивіденди, а 7 мільйонів - проценти за депозитами у Міжнародному інвестиційному банку. Окрім того, Порошенко заробив понад 504 тисячі гривень в якості народного депутата.

Щодо видатків, які підлягають декларуванню, то вони у 2020 році склали 79 млн гривень, із них понад 30 мільйонів - на юридичні послуги для захисту в понад 50 кримінальних справах.

На рекламні послуги витратив понад 1,8 млн.

У пресслужбі повідомили, що витрати на благодійність у 2020 році були націлені на боротьбу з коронавірусом і сягнули приблизно 150 мільйонів гривень. Вони здійснювалися з рахунків різних юридичних осіб, афільованих з Порошенком. Форма електронної декларації не передбачає декларування таких видатків.

Окрім того, відповідно до декларації, Порошенко зберігає готівкою $51,2 млн і 423,3 млн гривень. Також в нього є низка колекцій картин, годинників, меблі, рояль, люстри, ювелірні вибори, шуби та жіночі сумки дружини Марини. У сім’ї Порошенків три автівки – Jaguar у дружини та два Mercedes-Benz у чоловіка.

Нагадаємо, раніше Разумков показав свою декларацію: чотири машини та понад 28 мільйонів готівкою. Більше голови Ради заробляє його дружина - за рік майже 7 мільйонів гривень.

гроші Петро Порошенко авто декларацїї Благодійність

 
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