Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год

Несмотря на пандемию COVID-19 у абсолютного большинства украинских олигархов прибыли не упали, а выросли. У некоторых даже в разы

Несмотря на пандемию COVID-19 у абсолютного большинства украинских олигархов прибыли не упали, а выросли. У некоторых даже в разы

Эпидемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры существенно повлияли на заработки многих людей во всем мире, причем в основном со знаком "минус". Но это совершенно не касается так называемых "баловней судьбы" - топовых украинских олигархов. На днях журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров во всем мире, среди которых оказалось и семеро граждан Украины. Примечательно, что все они в кризисный год продемонстрировали или серьезные, или очень серьезные успехи в бизнесе. Их фамилии хорошо известны украинцам: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Константин Жеваго, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Петр Порошенко и Вадим Новинский.

RegioNews выяснил, как им это удалось, а также обнаружил среди украинских олигархов того, кто стал исключением из этого довольно странного правила обогащаться во время кризиса.

Ряба уже не несет золотые яйца?

Итак, начать обзор богатейших украинцев в списке все же необходимо с того, кто в этом году покинул рейтинг Forbes. Оказывается, неблагоприятным 2020 год стал для основателя агроиндустриального холдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка. Бизнесмен потерял место среди миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива – МХП, который является крупнейшим производителем курятины в Украине.

Знающие люди утверждают, что на самом деле "куриный бизнес" не приносил сверхприбыли, а секрет успеха господина Косюка кроется совсем в другом: когда-то правительство щедро выдавало дотации и преференции фирмам, которые входят в его агрохолдинг. Так, например, в 2018 году на предприятия, связанные с Косюком, пришло таких около 970 млн грн, а годом ранее МХП вообще получил рекордную сумму дотаций – 1,4 млрд грн. С приходом к власти Владимира Зеленского финансы были перераспределены, и сегодня основные денежные потоки направлены не в аграрную сферу, а, например, в "Большое строительство", оборону и медицину (из-за той же пандемии COVID-19).

По итогам прошлого года МХП понес убытки на более $130 млн, и теперь Косюк распродает свое имущество. Согласно информации Forbes, бизнесмен в конце 2020-го выставил на продажу две свои яхты – 85-метровую АСЕ (ориентировочная стоимость 119 млн евро) и вспомогательную 67-метровую Garcon (24 млн евро).

По информации журналистов, деньги Косюку нужны для погашения долга перед собственной фирмой. В 2019-м совет директоров МХП выдал компании бизнесмена WTI Trading Limited кредитную линию до $80 млн. Косюк частично погашал кредит, выплатив $27,3 млн, но к концу этого года он должен вернуть еще $67,4 млн.

Украинец с русскими корнями

После года перерыва в список Forbes-2021 вернулся бизнесмен и действующий внефракционный нардеп Вадим Новинский. Будучи уроженцем Новгородской области России, он только в 2012 году получил украинское гражданство в соответствии с указом тогдашнего президента Виктора Януковича.

Сейчас Новинский занял 2141-е место, а его состояние оценили в $1,4 млрд (в прошлом году – $810 млн). Ранее фамилию бизнесмена уже фиксировали в ежегодном рейтинге Forbes (в 2013, 2014 и 2019 годах). Наиболее прибыльным его активом причисляют долю в 24% компании предпринимателя Smart Holding Group в ахметовском "Метинвесте" ($1,1 млрд), а также денежные средства ($0,1 млрд), Enwell Energy ($0,1 млрд) и прочие активы ($0,1 млрд).

Сладкие деньги

Еще один действующий депутат Верховной Рады, лидер политической партии "Європейська солідарність" и пятый президент Украины Петр Порошенко также в этом году вернулся в список Forbes после семилетнего перерыва (попадал в рейтинг в 2012, 2013 и 2014 годах). Политик расположился на 1931-м месте с состоянием в $1,6 млрд. К его активам американское издание причислило корпорацию Roshen (текущей стоимостью в $1,1 млрд), денежные средства ($0,2 млрд), "Укрпроминвест-Агро" ($0,1 млрд) и другие активы ($0,2 млрд).

Интересно, что в этом году в поданной в НАПК декларации Порошенко указал наибольшие сбережения наличными ($51,2 млн и 423,3 млн гривен) среди всех нардепов. Пресс-служба экс-президента объяснила изданию "Радио Свобода", что наличные Петр Алексеевич был вынужден снять со счетов "из-за политических репрессии власти и ее постоянных попыток арестовать активы лидера оппозиции".

В рейтинге потерял, но состояние увеличил

На 1830-й строчке, опустившись в течение года с 1730-й, в списке Forbes расположился Геннадий Боголюбов. При этом его состояние выросло с $1,2 млрд до $1,7 млрд. Его основным богатством являются нефтегазовые активы ($0,7 млрд), денежные средства ($0,5 млрд) и прочие активы ($0,5 млрд), он в течение последних лет стабильно входит в список самых богатых людей планеты.

В последнее время над ним и его партнером Игорем Коломойским несколько сгустились тучи, поскольку в США бизнесменов подозревают в выводе и отмывании миллиардов долларов из "ПриватБанка". И даже в этих условиях олигархический дуэт пытается бороться и не отдавать свои активы без боя.

Так, американская компания Optima Ventures и ее дочерняя компания, которую контролируют Боголюбов и Коломойский, подали инвестиционный иск против США. Украинские бизнесмены в Международном центре урегулирования споров (ICSID) хотят доказать, что Штаты нарушили положения договора между США и Украиной о взаимной защите инвестиций, поэтому требуют возместить им свыше 23 миллионов долларов. Все эти судебные разбирательства могут затянуться на годы, однако рост доходов господина Боголюбова свидетельствует о том, что обвинения в причастности к коррупции пока не сильно влияют на его бизнес.

Не "ПРИВАТом" единым

Несмотря на громкие скандалы, суды в США и Украине, обвинения в коррупции и попадание в санкционный список официального Вашингтона украинский олигарх Игорь Коломойский смог в этом году улучшить свое положение в рейтинге Forbes. Бизнесмен поднялся с 1990-го на 1750-е место, увеличив свое состояние почти вдвое – с $1 млрд до $1,8 млрд. Самыми ценными активами Коломойского есть на сегодня нефтегазовые ($0,7 млрд) и металлургические ($0,4 млрд), кроме того, эксперты указали "Днепразот" ($0,1 млрд), недвижимость ($0,1 млрд), денежные средства ($0,2 млрд), медиа ($0,1 млрд) и прочие активы ($0,2 млрд).

По мнению специалистов, этот год будет непростым для Коломойского, поскольку обвинения в "причастности к значительной коррупции" и введенные санкции со стороны США и ЕС вряд ли способствуют бизнесу. Так, к примеру, политолог Сергей Руденко считает, что экономические ограничения, примененные в отношении олигарха, - это сигнал президенту Зеленскому о том, что Белый дом не намерен мириться с влиянием Игоря Валерьевича в Украине.

В США Коломойского считают причастным к махинация с деньгами "ПриватБанка". Как утверджуют журналисты The Washington Post, олигарх с партнерами благодаря этому купили сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и сотни тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости в Огайо и Техасе. Сейчас американский Минюст подал три гражданских иска в суд, в которых требует конфисковать недвижимость Коломойского и Боголюбова в Далласе, Луизвилле и Огайо.

Бронзовый миллиардер

Тройку лидеров среди украинских богачей в списке Forbes открывает Константин Жеваго, который в течение последнего года сумел улучшить свой прошлогодний показатель на 628 пунктов и занять 1362-ое место в глобальном рейтинге. А состояние бизнесмена выросло более чем вдвое - с $1,1 млрд до $2,3 млрд.

И все это – благодаря ключевым активам Жеваго, которыми эксперты считают горнодобывающую компанию Ferrexpo ($1,4 млрд), фармацевтическую корпорацию Arterium ($0,3 млрд), а также денежные средства ($0,6 млрд) и другие активы ($0,1 млрд).

Зять Кучмы с "серебром"

Вторым среди самых богатых украинцев в мировом рейтинге в этом году оказался Виктор Пинчук. Бизнесмен расположился на 1249-м месте, поднявшись на 364 позиции. Его состояние сейчас оценивается в $2,5 млрд (в прошлом году оно составило $1,3 млрд, то есть рост – почти вдвое). Среди основных активов Пинчука эксперты указали недвижимость ($0,8 млрд), денежные средства ($0,7 млрд), компанию Interpipe, которая специализируется на производстве труб и железнодорожных колес ($0,5 млрд) и прочие активы ($0,5 млрд).

Интересно, что в начале февраля этого года правительство России расширило список железнодорожной продукции, запрещенной для импорта из Украины. В частности, под запрет попали колеса, боковые рамы тележек грузовых вагонов и надрессорных балок. А в июне 2020-го Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на железнодорожные колеса компании Interpipe.

Тем не менее, предприятия зятя Леонида Кучмы смогут неплохо заработать в будущем, если украинское правительство все же найдет возможности выделить средства на существенное обновление парка "Укрзализныци". О необходимости немедленной модернизации этого государственного предприятия начали активно говорить в конце прошлого года, однако пока продолжаются подковерные войны за кресло руководителя УЗ.

Золотой результат

Самым богатым среди украинцев, по подсчетам американских аналитиков, который год подряд оказывается Ринат Ахметов. В этом году он занял 327 место с показателем в $7,6 млрд (в 2020-м он был на 875 строчке, а его состояние оценивали в $2,4 млрд). Соответственно, за время разгула пандемии бизнесмен смог приумножить свое богатство более чем в три раза.

Помогли этому преимущественно два ахметовские бизнес-столба – металлургический и энергетический, ведь самыми ценными его активами называют компании "Метинвест" ($3,3 млрд) и ДТЭК ($2,2 млрд). Кроме того, олигарх владеет недвижимостью ($0,7 млрд), Первым украинским международным банком ($0,3 млрд), компанией "Лемтранс" ($0,3 млрд) и другими активами ($0,9 млрд).

Краткие итоги

Текущий тренд к продолжению обогащения богатых украинцев не является чем-то уникальным в мире. Допустим, в Forbes отметили, что в течение года количество миллиардеров в списке богатейших людей планеты выросло до 2755 – это на 660 больше, чем в 2020-ом. В целом их состояние сейчас составляют $13,1 трлн.

При этом аналитики считают, что рост богатств украинских олигархов произошел не только благодаря достижениям их бизнеса. "Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть иногда стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы - исторические максимумы", - говорится в сообщении. Способствовал также рост стоимости стали – на протяжении 2020 года она прибавила в цене около $300 и достигла уровня $700/т.

По мнению исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, украинским олигархам удалось увеличить состояние, потому что "они работают в сырьевых отраслях, в частности, в большой мере это металлургия и сельское хозяйство... Такая не самая современная структура украинской экономики, где меньше услуг, где меньше зависимости от туризма, где меньше высокотехнологичных товаров, позволила украинским богачам дальше увеличивать свои доходы".

Кроме того, эксперты указывают и на то, что в украинских реалиях главные бизнесмены активно пользуются разнообразными схемами для уменьшения расходов. Так, к примеру, говорится, что более 40% всех грузов, которые перевозит "Укрзализныця", - это руда и уголь. Крупнейшим перевозчиком руды является "Метинвест" Ахметова и Новинского, а крупнейшим перевозчиком угля – ДТЭК Ахметова. Также много продукции перевозят горно-обогатительные комбинаты, крупнейший из них – Ferrexpo Жеваго. И действующая система тарификации на УЗ позволяет этим предприятиям платить примерно на 40% меньше, чем перевозчикам других грузов. По приблизительным подсчетам, за год "экономия" перевозчиков руды и угля достигает около 15 млрд грн, при этом существенные потери несут и государственные предприятия, и государство в целом.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что уже в 2022-м список Forbes может пополниться новыми украинцами, потому что эксперты авторитетного издания пока не учитывают несколько важных моментов, к примеру, состояние в криптовалюте. Согласно последним данным сервиса OpenDataBot, за 2020 год 652 украинских чиновника разных уровней задекларировали 46 351 биткоин. Безоговорочным лидером здесь оказался депутат Днепровского городского совета прошлого созыва от партии "Самопоміч", местный бизнесмен Вячеслав Мишалов, который указал, что имеет 18 тысяч биткоинов. По нынешнему курсу это составляет свыше $1 миллиарда.

Тем временем информационное управление аппарата Верховной Рады сообщило, что в первом полугодии 2020 года уровень бедности в Украине по абсолютным критерием (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающих украинцев составил 42,4%. И в этом году улучшения ситуации не ожидается.