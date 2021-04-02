Кому живеться найкраще? ТОП-3 найбагатших українських мерів

Статки міських голів обласних центрів країни необов’язково залежать від величини міста, яке вони очолюють

Статки міських голів обласних центрів країни необов’язково залежать від величини міста, яке вони очолюють

Як з’ясував RegioNews, навіть столичний очільник Віталій Кличко зі своїми задекларованими трьома квартирами в Києві і земельною ділянкою та й навіть будинком відпочинку вартістю в понад 3,6 млн грн виглядає порівняно скромно. Мерські мотоцикл і причеп, а також Land Rover Discovery 3.0 дружини також нічим особливим не вирізняються. Хіба що годинники (шість чоловічих, три жіночих і один камінний), білий рояль Yamaha та його позички братові - майже 7 млн євро і 277 тис. доларів – трохи вражають. У той же час, мер міста-мільйонника Дніпра Борис Філатов, який посідає найвищу сходинку нашого "хіт-параду", таки підтверджує стереотип: "Великому кораблю – велике плавання", себто у великому місті – багатий мер. Адже при скромних 368 615 гривнях минулорічної зарплати він задекларував мільйон доларів, крутий автопарк і навіть гелікоптер.

Мільйонер та потенційний "космічний мандрівник"

Отже, Філатов у своїй щорічній декларації вказав, що має у власності не лише мільйон доларів готівкою, а й сім автомобілів преміум-класу та вертоліт. Також йому з дружиною належить по квартирі у Дніпрі (йому - площею 279, 6 кв. м, їй – 824,50 кв. м), ще дружина Марина Філатова має квартиру в Києві площею 212,5 кв. м.

На Філатова записано житловий будинок і іншими спорудами площею 1 395 кв. м, який розташований в Підгородному (передмістя Дніпра). Його ж дружина має дві земельні ділянки у Дніпрі площею 1 378 і 442 кв. м (у спільній власності з іншими громадянами, 16,66%), та в області - 1 632 кв. м, 2500 кв. м, 1 872 кв. м, а мер Борис Філатов - чотири земельні ділянки (три, серед яких одна в Криму, – у власності, одна, на Дніпропетровщині – у праві користування, площею 22 тис. кв. м). Володіє Філатов і нежитловими будівлями – як у спільній власності в області, де мешкає, так і одноосібно - в Криму, дружина має нежитлові приміщення в Дніпрі.

Дніпровському градоначальнику належать п’ять годинників, колекція японського мистецтва (усього - 191 шт., оціночна вартість колекції 50 800 000 грн.), дружині – ювелірні вироби (два кольє, дві пари сережок, каблучка з діамантами, каблучка зі смарагдом) і чотири шуби.

Філатов має колекційні автомобілі, що становлять історичний інтерес: легковий автомобіль Toyota, модель Land Cruizer FJ140, 1963 року виготовлення; легковик DeLorean, модель DMC-12, 1981 року випуску; мотоцикл з коляскою BMW, модель R27, рік виготовлення: 1961-й. А ще у 2009-му він придбав квиток на суборбітальний політ в космос за 1 млн 400 тис. грн.

Мер Дніпра задекларував 11 паркувальних місць і автомобілі Mercedes S600L 2012 року, Jaguar XJS Convert 1989-го, Mercedes-Benz 200 1969-го, Dodge RAM 2008-го. Також міському голові належать два мотоцикли Triumph Scrambler (2006 року) і Honda XR250 (1999-го). Натомість у дружини чиновника є цілих три "порша": Porsche Panamera 2012 року, Porsche Cayenne (2008-го), Porsche Carrera 911 (2007-го). У декларації також вказаний гідроцикл, парусно-моторне судно "Русич" та справжня родзинка - гелікоптер Eurocopter AS350B2 2007 року випуску.

Фото моделі гвинтокрила: helis.com

Ну і по цінним паперам: Філатов має акції в "Тернопільобленерго", ВАТ "ІВП "Енергія", "Львівобленерго", "Полтаваобленерго", "Чернігівобленерго", ВАТ "Обленерговидобування", а його дружина володіє корпоративними правами та є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Спорт Дніпро" і "Старт Івент".

За минулий рік міський голова Дніпра отримав якихось 368 615 гривень зарплати, однак від надання приміщень в оренду заробив значно більше - майже 994 тисячі гривень. Марина Філатова підприємницькою діяльністю заробила 926,3 тисяч гривень за минулий рік і від надання майна в оренду — 660 тисяч гривень. Зрештою, від публічного акціонерного товариства "Енергія" Філатов отримав 9 513 913 гривень дивідендів. Загалом у дніпровського мера готівкою зберігається 990 тисяч гривень, понад 1 млн доларів, а на банківському рахунку він тримає дрібницю - 114 608 гривень.

Чернігівський власник земель і опосередковано - "Галі Балуваної"

Міський голова досить невеликого Чернігова Владислав Атрошенко у порівнянні з дніпровським колегою – мало не латифундист. Він володіє земельними ділянками: чотирма (двома - в Іванівці на Чернігівщині і двома - в самому Чернігові, до того ж обидві у власності від 2020 року), і одну спільно орендує з іншим громадянином, одна ділянка - у позичці. Вісім ділянок є у дружини Ірини Атрошенко, та ще й чималих – сумарно їх площа становить 77 082 кв. м. Тобто землі у сім’ї чернігівського мера навіть більше, ніж у дніпровського.

Щодо житла очільник Чернігова також не бідує: чотири житлові будинки є у нього і два - у дружини, ще один у нього в позичці – від тестя; по квартирі мають вони з дружиною у Києві, є квартира в мера і у Чернігові, ще однією він володіє у спільній власності зі своєю мамою, а ще однією – спільно з батьками дружини. Також уся родина користується ще однією квартирою в Чернігові. Із нежитлових приміщень має таке і в Чернігові, і в області, користується двома гаражами: одним - на правах спільної власності, а другим – як член автокооперативу. Є й три машиномісця в Києві.

Не цурається Атрошенко розкоші: має, як і Філатов, п’ять чоловічих годинників (торгових марок Breguet Marine (біле золото), Girard Perregaux Tourbillons (рожеве золото), Patek Philippe (платина), Patek Philippe (рожеве золото), Breguet (with tourbillon). Skeleton (ексклюзивна модель), вартістю від 259,2 тис. до 1 млн 200 тис. грн). А також володіє коштовними офісними меблями з дерева і шкіри. Транспорт же в родині лише один і у власності дружини, зате який - Tesla Model X Performance, 2020 року випуску (вартістю понад 3,7 млн грн).

Фото моделі авто: taketesla.com

Атрошенко має інвестиційні сертифікати в ТОВ "Добробут-фінанс" вартістю 1000 грн кожен: 159 818 шт. - сам і 38 425 шт. - разом з дружиною. Передав в управління корпоративні права на 11,19% від капіталу ТОВ "РАІЛ", 85,25%ТОВ "Телеорганізація НІСА", 79,6% ПП "Телерадіоагентство "ТЕРРА", 63,49% ТОВ "Десна-ФК-2", 50% ПП "Агро-трейдер", 50% сільськогосподарського ТОВ "ІНТЕР", 50% приватно-орендного сільськогосподарського підприємства "Жадьківське", 50% "Торгового дому "Сатурн", 50% ТОВ "Північагро", 25% ТОВ "Сідко-Україна", 25% ТОВ "СЕЕДКО", 69,61% ТОВ "РІЕЛ КО", 60% ТОВ "КЛІАР ЕНЕРДЖІ-ХЕРСОН".

А ось дружина володіє правами 33,3% ТОВ "Фудхол Київ", 33,33% ТОВ "Фуд Сервіс 2017" та 34% ТОВ "Варенична Балувана Галя". До речі, варто зауважити, що багато що з майна подружжя отримало у власність саме у 2020 році. Зокрема, і згадувані цінні папери, і два житлові будинки, і квартиру, і земельні ділянки (одну у власність, одну в оренду), і обидва гаражі, і навіть дружинину "Теслу".

"Самотній кропивницький вовк" з окулярами

А які "майнові пристрасті" водяться в ще меншому за Чернігів Кропивницькому – хто би міг подумати! Мер цього міста Андрій Райкович у декларації не вказує жодного члена родини – на відміну від багатьох інших міських голів, які вписують подекуди не лише дружину і дітей, а й батьків (навіть вітчимів), рідних братів-сестер або й тещу. І справді, сімейний стан, дружина, діти - у відкритих джерелах інформація відсутня. У всіх деклараціях чиновника графа "інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" порожня.

Щоправда, у деяких ЗМІ таки зустрічається швидкоплинна згадка про його дружину. Зокрема, видання Kr.depo повідомляє, що він "разом зі своєю дружиною Галиною Райкович є власником кіровоградського ТОВ "Ар Ессет".

Наразі у декларації за 2020 рік Райкович вказав тільки себе, тож саме він і володіє трьома житловими і одним дачним будинками, 17-ма земельними ділянками (26 650 кв. м сумарно), плюс один водний об’єкт має в оренді.

Серед рухомої власності: годинник (A.Lange end Sonne Німеччина, вартість невідома), дві духовки (вартістю 206 172 і 250 320 грн), холодильник за 306 211 грн і окуляри PORSCHE DESING за неймовірну ціну - 209 295 грн. У 2017 році веб-ресурс Dozor.kr.ua писав, що кропивницький мер "оновив кухню італійським обладнанням майже за мільйон". Цього разу він придбав дві духові шафи, холодильник та робочу поверхню для кухонної плити італійської фірми RESTART. Усе б нічого, якби не космічна вартість обладнання у розмірі понад 869 тис. грн.

У 2019 році Райкович також став власником "Ленд Ровер" 2019 року випуску за 5 781 653 грн. Ніби й негусто, одна автівка – але ж яка. Приміром, у дружини Кличка – удев’ятеро дешевша.

Фото моделі авто: landrover.ru

Мер Кропивницького передав в управління корпоративні права на п’ять ТОВ і є кінцевим бенефіціаром шести організацій (ТОВ, ПП і ГО), задекларував право власності аж на три з половиною десятки торгових марок. Окрім зарплати 596 387 грн за основним місцем роботи, отримував… соцвиплати – 29 082 грн, пенсію – 163 382 грн, ну і зовсім "трошки" дивідендів на загальну суму майже 2 млн грн (якщо точно – 1 930 000 грн) та роялті від ТОВ "МІА-ЛЮКС" у понад 30 млн грн. Має кошти на рахунках: 1 315 062 грн і майже 300 тис. євро, зобов’язання за договорами страхування 167 910 грн, а у готівці, окрім 200 тис. доларів і 150 тис. євро, тримає 40 млн грн. Одним словом, дуже вигідний наречений.