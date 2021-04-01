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01 квітня 2021, 15:34 2

Народним депутатам нічого не заважає брехати в деклараціях - голова ЦПК

01 квітня 2021, 15:34 2
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Нардепи досі не повернули кримінальну відповідальність за недостовірне декларування
Нардепи досі не повернули кримінальну відповідальність за недостовірне декларування
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За недостовірне декларування свого майна та доходів народні депутати не несуть ніякої кримінальної відповідальності, вважають у Центрі протидії корупції.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін на сторінці в Facebook.

Антикорупціонер нагадав, що нардепи не повернули кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, "хоча божилися, що встигнуть це зробити".

За словами Шабуніна, кримінальна відповідальність за недостовірне декларування може загрожувати нардепам, якщо сума прихованого майна перевищує 9 млн грн.

Менше коштує, наприклад, трикімнатна квартиру в центрі Києва. Тобто збрехавши про таку еліточку - депутат заплатить смішний штраф (чи відбудеться громадськими роботами). Тож ж чому депутатам (та іншим) тупо не брехати в деклараціях? Від серйозного покарання за це вони себе хороших захистили", - підкреслив голова ЦПК.

Раніше повідомлялося, що нинішня кампанія декларування завершилася. Національне агентство з питань запобігання корупції вже почало перевірку поданих декларацій.

декларацїї гроші фінансова піраміда корупція бюджет перевірки

 
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