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01 квітня 2021, 16:52 3

Права на пісні й чималі заощадження: Що задекларував головний "слуга" Корнієнко

01 квітня 2021, 16:52 3
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За 2020 рік Корнієнко на посаді народного обранця заробив 510 426 гривень
За 2020 рік Корнієнко на посаді народного обранця заробив 510 426 гривень
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Голова політичної партії "Слуга народу" та народний депутат Олександр Корнієнко подав електронну декларацію за 2020 рік.

Як свідчать дані його декларації в Єдиному реєстрі, він задекларував права на пісні, а також 70 тисяч доларів готівкою, пише RegioNews.

За 2020 рік Корнієнко на посаді народного обранця заробив 510 426 гривень, а його дружина отримала 706 060 гривень доходу від власного бізнесу. Разом з тим Корнієнко задекларував 70 тисяч євро та 500 тисяч гривень готівкою і майже 760 тисяч гривень та 150 доларів на банківських рахунках.

Нардеп вказав у декларації дві квартири площею 112,6 та 84,5 квадратні метри за 4 412 554 та 200 тисяч гривень відповідно. Обидві квартири зареєстровані на його дружину, а у власності самого нардепа земельна ділянка площею 1300 квадратів.

У декларації очільник "Слуги народу" вказав автомобіль Citroen C5, який він придбав у 2019 році.

Також нардеп володіє правами на пісні музичного гурту "2Саша". Він має 50% цього нематеріального активу.

Нагадаємо, в Україні завершилася цьогорічна кампанія декларування.

Україна Слуга народа декларацїї Декларація Олександр Корнієнко

 
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