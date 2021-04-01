Права на пісні й чималі заощадження: Що задекларував головний "слуга" Корнієнко
Голова політичної партії "Слуга народу" та народний депутат Олександр Корнієнко подав електронну декларацію за 2020 рік.
Як свідчать дані його декларації в Єдиному реєстрі, він задекларував права на пісні, а також 70 тисяч доларів готівкою, пише RegioNews.
За 2020 рік Корнієнко на посаді народного обранця заробив 510 426 гривень, а його дружина отримала 706 060 гривень доходу від власного бізнесу. Разом з тим Корнієнко задекларував 70 тисяч євро та 500 тисяч гривень готівкою і майже 760 тисяч гривень та 150 доларів на банківських рахунках.
Нардеп вказав у декларації дві квартири площею 112,6 та 84,5 квадратні метри за 4 412 554 та 200 тисяч гривень відповідно. Обидві квартири зареєстровані на його дружину, а у власності самого нардепа земельна ділянка площею 1300 квадратів.
У декларації очільник "Слуги народу" вказав автомобіль Citroen C5, який він придбав у 2019 році.
Також нардеп володіє правами на пісні музичного гурту "2Саша". Він має 50% цього нематеріального активу.
Нагадаємо, в Україні завершилася цьогорічна кампанія декларування.