Баканов показав декларацію: скільки заробив і чим володіє глава СБУ

На посаді голови Служби безпеки Іван Баканов у 2020 році заробив 1 417 854 гривні

На посаді голови Служби безпеки Іван Баканов у 2020 році заробив 1 417 854 гривні

Фото з відкритих джерел

Голова Служби безпеки Іван Баканов опублікував декларацію за 2020 рік.

Про це пише RegioNews з посиланням на реєстр декларацій.

На посаді голови Служби безпеки Іван Баканов у 2020 році заробив 1 417 854 гривні. Він також задекларував три земельні ділянки й будинок на 345,6 кв.м.

У власності Баканова квартира у Києві площею 56 кв.м. Також Баканов має у спільній власності квартиру в Кривому Розі – його частка 33%.

За даними декларації, готівкою Баканов зберігає 170 тис. дол. та 800 тис. грн. Серед банківських вкладень у нього 10 дол. та 233 євро.

У Ходосівці Київської області глава СБУ володіє трьома земельними ділянками й будинком, площею 345,6 кв.м.

У власності голови СБУ немає автівок, на його дружині зареєстровані дві – Volkswagen Touareg 2012 й Volkswagen Passat 2010.

Нагадаємо, в Україні завершилася цьогорічна кампанія декларування.