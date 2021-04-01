Баканов показав декларацію: скільки заробив і чим володіє глава СБУ
Голова Служби безпеки Іван Баканов опублікував декларацію за 2020 рік.
Про це пише RegioNews з посиланням на реєстр декларацій.
На посаді голови Служби безпеки Іван Баканов у 2020 році заробив 1 417 854 гривні. Він також задекларував три земельні ділянки й будинок на 345,6 кв.м.
У власності Баканова квартира у Києві площею 56 кв.м. Також Баканов має у спільній власності квартиру в Кривому Розі – його частка 33%.
За даними декларації, готівкою Баканов зберігає 170 тис. дол. та 800 тис. грн. Серед банківських вкладень у нього 10 дол. та 233 євро.
У Ходосівці Київської області глава СБУ володіє трьома земельними ділянками й будинком, площею 345,6 кв.м.
У власності голови СБУ немає автівок, на його дружині зареєстровані дві – Volkswagen Touareg 2012 й Volkswagen Passat 2010.
Нагадаємо, в Україні завершилася цьогорічна кампанія декларування.