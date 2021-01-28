Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера

Перемога багаторічного градоначальника Львова на останніх мерських виборах із самого початку виглядала, м'яко кажучи, пірровою. А через два місяці після львівського другого туру підстав для подібної оцінки стало ще більше

Перемога багаторічного градоначальника Львова на останніх мерських виборах із самого початку виглядала, м'яко кажучи, пірровою. А через два місяці після львівського другого туру підстав для подібної оцінки стало ще більше

Опоненти Андрія Садового, отримавши більшість у міськраді, передбачувано скористалися своїми можливостями і крок за кроком створюють умови для обмеження його впливу на події в місті. Як відбувається боротьба за владу в столиці Західної України й чим це може закінчитися для самого мера Львова, з'ясовував RegioNews.

Спокусник Садовий і "терпляча" більшість

Нагадаємо, що за підсумками місцевих виборів у Львівській міськраді сформувалася ворожа Садовому коаліція у складі трьох партій - "Євросолідарності", "Варти" і "Свободи". Цей тріумвірат сьогодні контролює 39 мандатів з 64-х депутатських місць. При цьому, враховуючи, що де-факто владу на трьох ділили ще до результатів мерських виборів, то ласу посаду секретаря міськради було заздалегідь обіцяно представнику від "Свободи". При цьому в "ЄС" були впевнені, що вибори виграє Олег Синютка.

І в грудні вже знову переобраний львівський градоначальник зробив розумний хід, запропонувавши посаду секретаря міськради представнику партії Петра Порошенка. При цьому, напевно, розраховуючи, що, в разі згоди, відхід "ЄС" від передвиборних домовленостей зможе внести сум'яття в ряди опонентів. Однак витончена спроба Садового розколоти коаліціантів провалилася. У "ЄС" відмовилися від данайського дару бургомістра і проголосували, як і обіцяли, за кандидатуру "свободівця" Маркіяна Лопачака.

Причому в регламент паралельно внесли такі зміни, які зробили посаду секретаря ще більш значною та впливовою. Відтепер порядок денний пленарного засідання міськради спільно формують мер і секретар міськради. Тепер шанси міського голови навіть винести на обговорення до зали Ратуші неузгоджене заздалегідь з коаліціантами питання практично дорівнюють нулю. Садовий був змушений піти на таку серйозну поступку, щоб отримати голоси більшості за міський бюджет на 2021 рік.

Голова фракції "ЄС" Петро Адамик не приховував свого задоволення від підвищення статусу другої людини в ієрархії місцевої влади: "Сьогодні реально міський голова відповідно до цього регламенту, згідно з чинним законодавством поділився повноваженнями з місцевою громадою в особі депутатського корпусу. Секретар ради сьогодні має більше прав, він вже не секретарка, а реальний секретар ради з повноваженнями". Ще одним ударом по реальній владі мера став розподіл коаліціантами керівництва комісіями. Партії більшості отримали контроль над сімома з 12-ти комісій міськради, в тому числі над такими ключовими, як бюджетна та земельна.

Криза навколо виконкому

Програвши перший раунд битви за збереження повноважень, Садовий спробував відігратися у другому. Сьогодні Львів залишається чи не єдиним містом в Україні, де досі після обрання нової міської ради не затвердили склад її виконавчого комітету. Адже склад виконкому виключно важливий для всієї вертикалі міської влади - саме виконком буде втілювати в життя рішення і програми, за які проголосує міськрада.

Тільки на цьому тижні львівський бургомістр подав на розгляд депутатів проєкт постанови про затвердження складу виконавчого комітету. До складу виконкому, за версією міського голови, мають увійти: мер як голова, секретар міськради, керуючий справами виконкому і вісім заступників Садового. Для порівняння: за попередньої каденції градоначальника їх у Андрія Івановича було сім.

Не дивно, що опонентам не сподобалося мерське бажання взяти практично під свій повний контроль міськвиконком. Більшість, в кращому випадку, готова погодитися на чотири віцемери, а то навіть і обмежити градоначальника всього трьома заступниками. Про те, що шанси Садового отримати виконком у бажаному складі дорівнюють нулю, дав чітко зрозуміти лідер міськрадівських "порошенківців" Адамик: "Депутати точно за таку структуру, за таку кількість заступників і такий склад виконкому не будуть голосувати. Тому що це знову буде зводитися до колективної безвідповідальності".

На думку Адамика, структура повинна складатися з керівників департаментів і трьох, максимум чотирьох заступників: відповідальних за фінансовий блок, за соціальну інфраструктуру, житлово-комунальне господарство та заступника з питань розвитку. Також фактично є заступником і секретар міськради, і керуючий справами. "Навіть ще до обговорення, чи всі ці заступники повинні увійти до складу виконкому. Взагалі, за законом, мінімальний склад виконкому - це міський голова, керуючий справами та секретар. І право мера - пропонувати свою структуру і склад виконкому, а далі за це будуть голосувати депутати. Думаю, дискусії триватимуть до дня голосування до 4 лютого", – підсумував голова фракції "ЄС" на одному з телеканалів.

Також коаліціанти обурені відсутністю у виконкомі представників обласної та районної ради та старост від приєднаних до громади нових ОТГ, що було передбачено регламентом. Щоправда, тут ситуація ускладнюється тим, що законопроєкт про повноваження старост зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Між англійською королевою і "кульгавою качкою"

Ситуація у Львові сьогодні нагадує футбольний матч, в якому одна з команд, граючи в явній більшості, використовує проти суперників тактику жорсткого пресингу і дрібного, але виснажливого фолу. Коаліція видавлює по краплях владу з Садового, водночас опоненти поки ще не переходять "червону межу". Адже той, хто першим стане на стежку відкритої війни, може розплатитися втратою рейтингу - отримати "червону картку" від розлюченої чварами громади.

Навряд чи ситуація, в якій мер ключового для країни Львова опинився в ролі англійської королеви, тобто панує, але не править, влаштовує і Садового, який знав й кращі часи. З іншого боку, для того, щоб відправити його у відставку, партіям більшості не вистачає всього чотири голоси. І не можна виключати, що відсутні сьогодні голоси не зможуть з'явитися в міськраді в майбутньому. І тут будь-яка помилка, будь-який серйозний політичний або корупційний скандал може стати для багаторічного львівського градоначальника, по суті, фатальним.

Залишається сподіватися, що від протиборства міського голови та міськрадівської коаліції все ж виграє громада. Адже в такій ситуації за симпатії львів'ян, хочеш не хочеш, але доведеться боротися кожен день. А нові виборчі жнива можуть настати зовсім раптово та в дуже незручний для кандидатів момент.