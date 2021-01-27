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27 січня 2021, 14:30 2

Поліція відкрила кримінальні справи через бійку депутатів на Харківщині

27 січня 2021, 14:30 2
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Учасники бійки подали дві заяви до правоохоронних органів
Учасники бійки подали дві заяви до правоохоронних органів
Фото: скріншот відео
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Національна поліція відкрила кримінальні провадження за фактом бійки депутатів Ізюмської міської ради Харківської області, яка сталася під час засідання 26 січня.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Харківській області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, за двома заявами від учасників бійки відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження), тривають слідчі дії.

Учасникам бійки загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Нагадаємо, 26 січня під час сесії Ізюмської міської ради Харківської області депутати влаштували бійку, в результаті чого міський голова вимушений був оголосити перерву. Побилися представник партії "Нові обличчя" Анатолій Жидков і представник ОПЗЖ Денис Штейман.

Харківська область депутати бійка горсовет поліція кримінальна справа
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