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27 січня 2021, 11:50 1684

Ексголова "Укрбуду" Микитась хотів викрасти мера Чернігова - ЗМІ

27 січня 2021, 11:50 1684
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Також мали викрасти правозахисника Сергія Боголюбова, зазначає юрист Мірошніченко
Також мали викрасти правозахисника Сергія Боголюбова, зазначає юрист Мірошніченко
Фото: з відкритих джерел
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Ексголова будівельної компанії "Укрбуд" Максим Микитась, раніше затриманий за підозрою у викраденні юриста, також хотів викрасти міського голову Чернігова. Про це стверджує юрист Олег Мірошніченко, якого викрали нібито за те, що він взяв у борг у Микитася величезну суму грошей.

Як передає RegioNews, про це Мірошніченко розповів в інтерв'ю "Стране".

На думку юриста, після його викрадення, наступним на черзі був "один впливовий друг з Чернігова". У виданні припустили, що мова йде про мера міста Владислава Атрошенка.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, де Микитась взяв 80 млн гривень застави для виходу з-під ув'язнення, Мірошніченко розповів, що йому "допоміг один впливовий друг з Чернігова".

Скажу так. Вони зараз вже в дуже поганих відносинах. Справа в тому, що після мого викрадення, повинні були викрасти цю людину, а потім Сергія Боголюбова (правозахисник - ред.)", - зазначив юрист.

За словами Олега Мірошніченка, крім цих планувалися ще інші викрадення.

Микитась остаточно злетів з котушок. Всім загрожує, викрадає. Дитину Олега Майбороди хотів викрасти", - додав він.

Раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

29 грудня Нацполіція провела обшук в будинку Микитася, йому вручили підозру.

30 грудня Микитась з'явився на судове засідання і заявив про тиск і погрози, хоча Нацполіція заявляла, що оголошена підозра Микитасю не пов'язана з корупційними злочинами, в яких він фігурує, і закликала "не маніпулювати інформацією", оскільки слідство ще триває.

Згодом стало відомо, що Микитась заперечує угоду зі слідством в обмін на свідчення. Основна ж причина, по якій він дав свідчення про корупційні зв'язки Татарова - особисті мотиви.

20 января Апелляционный суд Киева оставил под арестом Микитася. Он останется под стражей до 27 февраля.

злочин Схеми Чернігів мер корупція викрадення адвокат Укрбуд Максим Микитась
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