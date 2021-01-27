У Червонограді на Львівщині побилися два депутати міської ради
У місті Червоноград Львівської області під час сесії міської ради виник конфлікт між депутатами Дмитром Даренським від "Слуги народу" і Петром Остапʼюком від "Європейської солідарності", який переріс у бійку.
Відео інциденту оприлюднив у Facebook блогер Олександр Клімов, передає RegioNews.
Спочатку між депутатами виникла словесна суперечка із використанням лайки та нецензурних висловлювань, потім Даренський накинувся на Остапʼюка з кулаками, а той почав йому "відповідати" симетричним чином.
Також Клімов процитував суперечку між депутатами:
Дмитро Даренський: "Ну ви пі*ори..."
Петро Остапʼюк: "Так сам ти пі*ор!"
Даренський: "Ти пі*ор!"
Остапʼюк: "Ти пі*ор!"
Даренський зривається з місця і б'є Остпʼюка рукою в плече.
Остапʼюк теж підривається.
Даренський: "Гн*да, бл*дь ти, сука, крадун, бл*дь!"
Степан Дмуховський (партія "Батьківщина"): "Це ж не Верховна Рада!"
Згодом мер Червонограда Андрій Залівський порекомендував депутатам "вирішити особисті питання поза межами сесійної зали".
Нагадаємо, 26 січня під час сесії Ізюмської міської ради Харківської області депутати влаштували бійку, в результаті чого міський голова вимушений був оголосити перерву. Побилися представник партії "Нові обличчя" Анатолій Жидков і представник ОПЗЖ Денис Штейман.