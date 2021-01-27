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27 січня 2021, 20:01 23

У Червонограді на Львівщині побилися два депутати міської ради

27 січня 2021, 20:01 23
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Під час сесії депутати чубилися та вживали нецензурну лексику
Під час сесії депутати чубилися та вживали нецензурну лексику
Фото: скріншот відео
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У місті Червоноград Львівської області під час сесії міської ради виник конфлікт між депутатами Дмитром Даренським від "Слуги народу" і Петром Остапʼюком від "Європейської солідарності", який переріс у бійку.

Відео інциденту оприлюднив у Facebook блогер Олександр Клімов, передає RegioNews.

Спочатку між депутатами виникла словесна суперечка із використанням лайки та нецензурних висловлювань, потім Даренський накинувся на Остапʼюка з кулаками, а той почав йому "відповідати" симетричним чином.

Також Клімов процитував суперечку між депутатами:

Дмитро Даренський: "Ну ви пі*ори..."

Петро Остапʼюк: "Так сам ти пі*ор!"

Даренський: "Ти пі*ор!"

Остапʼюк: "Ти пі*ор!"

Даренський зривається з місця і б'є Остпʼюка рукою в плече.

Остапʼюк теж підривається.

Даренський: "Гн*да, бл*дь ти, сука, крадун, бл*дь!"

Степан Дмуховський (партія "Батьківщина"): "Це ж не Верховна Рада!"

Згодом мер Червонограда Андрій Залівський порекомендував депутатам "вирішити особисті питання поза межами сесійної зали".

Нагадаємо, 26 січня під час сесії Ізюмської міської ради Харківської області депутати влаштували бійку, в результаті чого міський голова вимушений був оголосити перерву. Побилися представник партії "Нові обличчя" Анатолій Жидков і представник ОПЗЖ Денис Штейман.

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