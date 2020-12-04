Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Тернопільську облраду

Голова-«задирака», перемога без лідерства та несподівана коаліція нібито ідеологічних противників. Так можна коротко охарактеризувати поствиборну ситуацію у Тернопільській обласній раді

Голова-«задирака», перемога без лідерства та несподівана коаліція нібито ідеологічних противників. Так можна коротко охарактеризувати поствиборну ситуацію у Тернопільській обласній раді

Тернопільщина продовжує цикл статей, в яких RegioNews розповідає про те, хто і як формує коаліції в облрадах, а хто там опиняється в опозиції.

Депутати місцевої облради восьмого скликання, до числа яких потрапили четверо останніх голів Тернопільської ОДА - Олег Сиротюк, Степан Барна, Ігор Сопель і Володимир Труш - встигли не лише зібратись на першу сесію, а й навіть обрати собі очільника. Ним досить прогнозовано став нардеп двох минулих скликань від "Свободи" Михайло Головко, який виявився єдиним кандидатом на дану посаду. Підтримали його призначення 38 депутатів з 64-х. Між іншим, за час своєї роботи в стінах Верховної Ради Головко лише запам’ятався законодавчим спамом, величезною кількістю депутатських запитів та бійками, які полюбляли влаштовувати "свободівці" як в приміщенні парламенту, так і на Тернопільщині.

Аутсайдери та андердог

Але менше з тим, краще розглянемо загальний партійний склад новообраної Тернопільської облради. А він виглядає наступним чином: "Європейська солідарність" отримала 17 депутатських місць, "Свобода" - 13, "За майбутнє" - 12, "Слуга народу" та "Батьківщина" - по 8 мандатів. Шостою політсилою, що подолала прохідний бар’єр, стала "Довіра" із шістьма депутатами.

До речі, ця новостворена партія "Довіра", яку на Тернопільщині представляє нардеп з депутатської групи "Довіра" Микола Люшняк, була однією з місцевих несподіванок виборів-2020. Екс-"ударівця" та підприємця-аграрія Люшняка знають в регіоні як міцного господарника з високою довірою у своєму мажоритарному окрузі №166 з центром у Теребовлі. Це дозволило йому спочатку двічі пройти до парламенту і от тепер, об’єднавшись з представником Полтавщини, головою депгрупи "Довіра" Олегом Кулінічем, вибороти для цього політпроєкту шість депутатських крісел в стінах облради. Втім, самого Люшняка, який, звісно, не проміняв Верховну Раду на обласну, замінив у підсумку фермер, власник приватного агропромислового підприємства "Довіра" та фермерського господарства "Оберіг Поділля" Олег Войцишин. Крім того обрана жителями області Ольга Насалик у підсумку відмовилась від депутатства на користь Олега Щиголя, якого на першій же сесії облради призначили головою ключової комісії з питань бюджету.

А от для "Слуги народу" показник у 8 депутатських "багнетів" виявився відверто провальним, особливо зважаючи на досить значну електоральну підтримку як Володимира Зеленського на президентських, так і "СН" на парламентських виборах-2019. Та й проведене "Рейтингом" опитування малювало "слугам" в Тернопільській облраді на 3-4 мандати більше. Першим номером "зелених" під час цієї виборчої кампанії йшов чинний голова ОДА Володимир Труш, який до осені минулого року займався підприємницькою діяльністю, однак менш ніж за шість місяців спочатку отримав посаду голови Рогатинської РДА Івано-Франківської області, а потім й очолив Тернопільщину.

Порівняно з минулими виборами до обласної ради втратила позиції і "Батьківщина", яка цьогоріч вирішила зробити ставку на медиків - п’ятеро з восьми обраних депутатів мають те чи інше відношення до медицини, ще двоє на момент виборів мали оплачувану роботу в облраді. Лише Іван Бугай, за якого проголосувало 491 житель області, виявився військовослужбовцем, а точніше полковником, начальником Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку.

Лідери перегонів та неідеологічна коаліція

Вже традиційно для регіону найбільшу електоральну підтримки тут отримали представники "Європейської солідарності" - партія цьогоріч завела до Тернопільської облради 17 своїх представників. Минулу каденцію саме "порошенківці" спільно з "тимошенківцями" складали основу коаліційної більшості. Однак цього разу місцева "ЄС" на чолі з ексголовою ОДА Степаном Барною пішла в опозицію, причому зробили це одразу - на першому ж засіданні новообраної облради.

Після оголошення перерви, необхідної для виготовлення бюлетенів, якими депутати мали голосувати за заступників для вже обраного "свободівця" Головка (в результаті, першим заступником голови облради став ексчлен УНП і учасник АТО, нині представник "За майбутнє" Володимир Болєщук, а просто заступником – депутат від "Слуги народу" та колишній керівник ОДА Ігор Сопель), депутати "Євросолідарності" та "Батьківщини" покинули сесійну залу. А вже невдовзі у місцевих ЗМІ було оприлюднено офіційну позицію партії.

"Команда "Європейської солідарності" у Тернопільській обласній раді спільно із політичною партією "Батьківщина" переходить в опозицію сформованій проросійській коаліції, яку утворили політсили "Свобода", "За майбутнє", "Довіра" та "Слуга народу". Ми бачимо, що посади та власні інтереси представників нібито націонал-патріотичної політичної сили "Свобода" перевищують здоровий глузд та нівелюють будь-які раніше декларовані ними цінності", - йшлося в надто категоричній і відверто політичній заяві "ЄС".

Що ж до самої "Свободи", то маючи у своєму активі 13 бійців, ця політсила таки стала на чолі нової коаліції. При цьому слід зауважити, що серед новообраних депутатів-"свободівців" не виявилось жодного позапартійного представника, який би долучився до партії Олега Тягнибока заради мандату, а їхній середній вік - менший за 35 років.

На противагу цьому 11 з 12-ти депутатів від "За майбутнє", що стала політичним партнером тернопільської "Свободи" у новій обласній коаліції, не є, власне, членами цієї партії Ігоря Палиці. Єдине виключення – це вже згаданий Болєщук. І це загалом недивно, адже чимала кількість "замайбутнівців" ще недавно представляли зовсім інші політпроєкти – "УКРОП", "Народний контроль" тощо. А от перший номер обласного десанту "За майбутнє" Василь Хомінець й взагалі донедавна був заступником голови тернопільської міської організації ВО "Свобода". Це, до речі, чудово пояснює несподівано гармонійний союз на рівні Тернопільщини цих, на перший погляд, ідеологічно мало сумісних партій.