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03 грудня 2020, 19:13 8

Чернігівська обласна рада не обрала собі голову через "замінування"

03 грудня 2020, 19:13 8
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Голосування перенесене на 9 грудня
Голосування перенесене на 9 грудня
Фото Нацполіції
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Під час першого пленарного засідання сесії Чернігівської обласної ради було прийняте рішення про перенесення голосування за голову облради та заступників на 9 грудня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чеline.

Рішення перенести на 9 грудня голосування за голову облради та заступників було прийняте у зв’язку із замінуванням будівлі обласної ради.

Як повідомляють у поліції Чернігівської області, наразі інформація про ймовірне замінування Чернігівської обласної ради перевіряється.

Сьогодні о 16.00 на лінію "102" надійшло повідомлення про замінування будівлі Чернігівської обласної ради. Поліцейські перевіряють інформацію та евакуюють всіх, які перебувають в приміщенні, - повідомили в поліції.

Поліція перевіряє інформацію про ймовірне замінування Чернігівської обласної ради Сьогодні о 16.00 на лінію "102"...

Posted by Поліція Чернігівської області on Thursday, December 3, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на першій сесії Чернігівської облраді депутати заблокували трибуну президії.

вибори мінування поліція облрада Чернігівська область
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