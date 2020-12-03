Чернігівська обласна рада не обрала собі голову через "замінування"
Під час першого пленарного засідання сесії Чернігівської обласної ради було прийняте рішення про перенесення голосування за голову облради та заступників на 9 грудня.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чеline.
Рішення перенести на 9 грудня голосування за голову облради та заступників було прийняте у зв’язку із замінуванням будівлі обласної ради.
Як повідомляють у поліції Чернігівської області, наразі інформація про ймовірне замінування Чернігівської обласної ради перевіряється.
Сьогодні о 16.00 на лінію "102" надійшло повідомлення про замінування будівлі Чернігівської обласної ради. Поліцейські перевіряють інформацію та евакуюють всіх, які перебувають в приміщенні, - повідомили в поліції.
Поліція перевіряє інформацію про ймовірне замінування Чернігівської обласної ради Сьогодні о 16.00 на лінію "102"...Posted by Поліція Чернігівської області on Thursday, December 3, 2020
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на першій сесії Чернігівської облраді депутати заблокували трибуну президії.