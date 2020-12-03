Чернігівська обласна рада не обрала собі голову через "замінування"

Голосування перенесене на 9 грудня

Голосування перенесене на 9 грудня

Фото Нацполіції

Під час першого пленарного засідання сесії Чернігівської обласної ради було прийняте рішення про перенесення голосування за голову облради та заступників на 9 грудня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чеline.

Рішення перенести на 9 грудня голосування за голову облради та заступників було прийняте у зв’язку із замінуванням будівлі обласної ради.

Як повідомляють у поліції Чернігівської області, наразі інформація про ймовірне замінування Чернігівської обласної ради перевіряється.

Сьогодні о 16.00 на лінію "102" надійшло повідомлення про замінування будівлі Чернігівської обласної ради. Поліцейські перевіряють інформацію та евакуюють всіх, які перебувають в приміщенні, - повідомили в поліції.

Поліція перевіряє інформацію про ймовірне замінування Чернігівської обласної ради Сьогодні о 16.00 на лінію "102"... Posted by Поліція Чернігівської області on Thursday, December 3, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на першій сесії Чернігівської облраді депутати заблокували трибуну президії.