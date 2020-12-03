Голова Черкаської ОДА проти "шляху війни" з новою більшістю в облраді

Сергійчук налаштований на конструктивну співпрацю і пошук компромісів

Сергійчук налаштований на конструктивну співпрацю і пошук компромісів

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Керівник Черкаської облдержадміністрації готовий працювати з тією коаліцією, яка є, і в той же час закликає мешканців області "не лінуватися контролювати свою владу".

Про це голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук розповів в інтерв'ю для RegioNews.

Він каже, що хоч і здивований низькою активністю виборців, сподівається, що новий склад депутатського корпусу "буде більш професійний і моральний".

Також голова ОДА закликав жителів області не лінуватися і контролювати свою владу, але не тільки критикувати, а й пропонувати шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми.

Зі свого боку, ми будемо працювати з тією коаліцією, яка є. Іншого шляху немає. Адже якщо окремі політики вирішать обрати шлях війни, то від цього буде тільки шкода - як для кожного конкретного мешканця області, так і для подальшого розвитку нашого регіону. Тому ми налаштовані на конструктивну співпрацю та пошук компромісів, які потрібні насамперед черкащанам", - сказав Сергійчук.

Він поділився планами на грудневу сесію, від якої чекає конструктиву в роботі з новим складом облради.

На сесію винесуть багато важливих питань, які напрацювали за останні три місяці: бюджет області і цілу низку галузевих програм, які стосуються всіх сфер життєдіяльності регіону – економічного і соціального розвитку, освіти, охорони здоров'я, навколишнього середовища, розвитку підприємництва, туризму тощо.

Ключовим фактором для майбутньої співпраці буде спільне бажання реально покращувати життя людей. В жодному разі це не будуть чиїсь приватні інтереси", - наголосив Сергійчук.

Також голова ОДА розповів про цілковите порозуміння з мером Черкас Анатолієм Бондаренком. Він розповів, як міська влада пішла назустріч обласній у питанні будівництва дитячого садка в одному з густонаселених районів міста – Митниці і додав, що "якщо працювати на благо суспільства, то компроміс завжди можна знайти".

Ми знайшли конструктив і зрозуміли один одного на суто прагматичному рівні ще до місцевих виборів... Сподіваюся, так буде і далі", - сказав Сергійчук.

Нагадаємо, наприкінці вересня голова Черкаської ОДА назвав пріоритетні напрямки своєї роботи.

Також голова Черкаської ОДА розповів, що Черкаська ТЕЦ досі не хоче виконувати вимогу зниження тарифів, а управління нею здійснюється через кіпрський офшор. Він також повідомив, що Черкаська область готова до зростання захворюваності на COVID-19.

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