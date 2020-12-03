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03 грудня 2020, 17:57 17

На Тернопільщині депутати затвердили стратегію розвитку регіону до 2027 року

03 грудня 2020, 17:57 17
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Загальна вартість реалізації проекту становить понад 20,6 млрд грн
Загальна вартість реалізації проекту становить понад 20,6 млрд грн
Фото: Facebook
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Депутати новообраної Тернопільської обласної ради під час засідання підтримали Стратегію розвитку області на 2020-2027 роки.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

Відомо, що документ розробили спільними зусиллями представники влади, місцевого самоврядування, бізнесу, науковців та громадських організацій.

З новообраними депутатами обласної ради ми змогли дійти спільного рішення, попередньо обговоривши важливі для області напрямки руху. Вони підтримали запропоновані завдання. В результаті опрацювання ідей, до плану заходів увійшло 125 технічних завдань”, - заявив голова ОДА Володимир Труш.

Він зазначив, що загальна вартість реалізації проекту Стратегії розвитку області становить понад 20,6 млрд грн.

Із державного бюджету область отримає майже 14 млрд грн, із місцевого бюджету – 1,5 млрд грн, і ще 5,4 млрд грн. - з інших джерел.

Згідно із документом, планують сприяти розвитку туристичної індустрії, стимулювати залучення інвестицій, покращувати стан водних ресурсів, розвивати будівництво, провести модернізацію парків, рекреаційних зон, дитячих і спортивних майданчиків, а також пам’яток культурної та історичної спадщини.

Нагадаємо, 18 листопада новообрана міська рада Тернополя зібралася на першу сесію, депутати сформували керівництво міськради та призначили виконком.

стратегія облрада депутат Тернопіль ОДА Тернопільська область
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