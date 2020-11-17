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17 листопада 2020, 15:37 838

Заступниця Кернеса Овіннікова виділила землю своєму синові: у ЗМІ з’явилися документи

17 листопада 2020, 15:37 838
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Журналісти знайшли документальне підтвердження того, що Овіннікова безкоштовно виділила своєму синові землю в історичному центрі Харкова
Журналісти знайшли документальне підтвердження того, що Овіннікова безкоштовно виділила своєму синові землю в історичному центрі Харкова
Фото: Facebook
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Заступниця мера Харкова Геннадія Кернеса Тетяна Овіннікова сприяла  виділенню земельної ділянки в історичному центрі міста своєму синові попри прямий конфлікт інтересів.

Відповідні документи опублікувало агентство РБК-Україна, передає RegioNews.

Журналісти повідомляють, що Антон Овінніков у березні 2020 року звернувся до безпосереднього начальника своєї матері - міського голови Харкова Геннадія Кернеса із проханням "надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаража".

В цей же день подачі заяви, ймовірно, за безпосередньої участі його матері - Тетяни Овіннікової - прохання пішло в роботу, і в кінцевому підсумку 24 червня на засіданні Харківської міськради було задоволено”, - пише видання.

Мова йде про земельну ділянку площею 33 кв. м на вулиці Данилевського в центрі Харкова. Там Антон Овінніков має у власності гараж, який був подарований йому дідом у 2014 році.

Нагадаємо, Заступниця Кернеса Овіннікова безкоштовно виділила своєму синові землю в історичному центрі Харкова. Йдеться про земельну ділянку площею 33 кв. м на вулиці Данилевського в центрі Харкова.

Геннадій Кернес Харьків горсовет корупція Тетяна Овіннікова
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