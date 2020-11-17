Заступниця Кернеса Овіннікова виділила землю своєму синові: у ЗМІ з’явилися документи

Журналісти знайшли документальне підтвердження того, що Овіннікова безкоштовно виділила своєму синові землю в історичному центрі Харкова

Журналісти знайшли документальне підтвердження того, що Овіннікова безкоштовно виділила своєму синові землю в історичному центрі Харкова

Фото: Facebook

Відповідні документи опублікувало агентство РБК-Україна, передає RegioNews.

Журналісти повідомляють, що Антон Овінніков у березні 2020 року звернувся до безпосереднього начальника своєї матері - міського голови Харкова Геннадія Кернеса із проханням "надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаража".

В цей же день подачі заяви, ймовірно, за безпосередньої участі його матері - Тетяни Овіннікової - прохання пішло в роботу, і в кінцевому підсумку 24 червня на засіданні Харківської міськради було задоволено”, - пише видання.

Мова йде про земельну ділянку площею 33 кв. м на вулиці Данилевського в центрі Харкова. Там Антон Овінніков має у власності гараж, який був подарований йому дідом у 2014 році.

Нагадаємо, Заступниця Кернеса Овіннікова безкоштовно виділила своєму синові землю в історичному центрі Харкова. Йдеться про земельну ділянку площею 33 кв. м на вулиці Данилевського в центрі Харкова.