Чиновники "Укрзалізниці" розікрали 58 млн на фіктивному ремонті поїздів

Вони залучили фіктивні підприємства і склали неправдиві документи про ремонт потягів

Вони залучили фіктивні підприємства і склали неправдиві документи про ремонт потягів

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновники "Укрзалізниці" заволоділи бюджетними коштами під час організації капітального ремонту дизель-поїздів для приміських перевезень.

В 2015-16 роках вони залучили фіктивні підприємства і склали неправдиві документи про проведення модернізації понад 20 потягів, хоча ці роботи не можна було провести через відсутність на підприємстві-виконавці необхідних фахівців та обладнання. В рамках оборудки вони перевели гроші з рахунків "Укрзалізниці" підприємству-виконавцю, а частина коштів опинилася на рахунках фіктивних фірм”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють правоохоронці, чиновники завдали збитки "Укрзалізниці" на суму понад 58,6 мільйонів гривень. Сьогодні, 17 листопада, підозрюваним відкрили матеріали справи. Досудове розслідування цієї справи завершено.

Серед фігурантів - колишній в.о. керівника одного з підприємств "Укрзалізниці" і його колишні заступники, а також колишні та діючі керівники підрозділів приміських пасажирських перевезень, начальники виробничих підрозділів депо регіональних філій "Укрзалізниці".

Нагадаємо, масштабну контрабанду цигарок на 20 млн грн заблокували в Одеському торгівельному порту.