Чиновники "Укрзалізниці" розікрали 58 млн на фіктивному ремонті поїздів
На "Укрзалізниці" викрили організаторів схеми із фіктивного ремонту дизельних поїздів, які привласнювали бюджетні гроші.
Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, чиновники "Укрзалізниці" заволоділи бюджетними коштами під час організації капітального ремонту дизель-поїздів для приміських перевезень.
В 2015-16 роках вони залучили фіктивні підприємства і склали неправдиві документи про проведення модернізації понад 20 потягів, хоча ці роботи не можна було провести через відсутність на підприємстві-виконавці необхідних фахівців та обладнання. В рамках оборудки вони перевели гроші з рахунків "Укрзалізниці" підприємству-виконавцю, а частина коштів опинилася на рахунках фіктивних фірм”, - йдеться в повідомленні.
Як повідомляють правоохоронці, чиновники завдали збитки "Укрзалізниці" на суму понад 58,6 мільйонів гривень. Сьогодні, 17 листопада, підозрюваним відкрили матеріали справи. Досудове розслідування цієї справи завершено.
Серед фігурантів - колишній в.о. керівника одного з підприємств "Укрзалізниці" і його колишні заступники, а також колишні та діючі керівники підрозділів приміських пасажирських перевезень, начальники виробничих підрозділів депо регіональних філій "Укрзалізниці".
Нагадаємо, масштабну контрабанду цигарок на 20 млн грн заблокували в Одеському торгівельному порту.