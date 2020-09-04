Нацрада контролюватиме ЗМІ на дотримання законодавства під час місцевих виборів

Вже затверджено склад робочої групи

Вже затверджено склад робочої групи

Рixabay

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення затвердила склад робочої групи для здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час виборчої кампанії депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2020 році.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 3 вересня, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу регулятора.

"Очолить робочу групу відповідальний секретар Національної ради Юрій Зіневич. Члена Національної ради Максима Онопрієнка визначено заступником голови робочої групи. До складу робочої групи увійдуть керівник апарату Національної ради Сергій Кучерук, керівники структурних підрозділів та спеціалісти відділів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що робоча група аналізуватиме поширювану електронними ЗМІ інформацію, пов’язану з проведенням виборчої кампанії, відповідно до Законів України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про телебачення і радіомовлення" та Виборчого кодексу України.

Головним механізмом нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства є моніторинг телерадіопрограм, який проводиться під час передвиборчої кампанії. Такий інструмент передбачає цілодобовий аналіз мовлення загальнонаціональних теле- і радіоканалів, українських та іноземних супутникових телеканалів, вибіркових систематичних моніторингів регіональних і місцевих ЗМІ. Водночас робоча група розглядатиме звернення та скарги юридичних і фізичних осіб стосовно питань, пов’язаних з діяльністю телерадіоорганізацій.

У пресслужбі зауважили, що інформація про розглянуті питання оприлюднюватиметься на сайті регуляторного органа. Протягом 30 днів після завершення виборчої компанії робоча група подасть Національній раді звіт за результатами діяльності.

Дещо раніше Нацрада нагадала ЗМІ порядок оприлюднення розцінок на передвиборчу агітацію.