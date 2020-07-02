Мер Запоріжжя заявив, що його партія буде брати участь у місцевих виборах
Партія міського голови Запоріжжя Володимира Буряка "Єднання" буде брати участь у місцевих виборах.
Про це він заявив у Facebook, передає RegioNews.
Буряк повідомив, що список кандидатів від партії буде сформований за участю мешканців Запоріжжя, а кандидати будуть зустрічатися і спілкуватися з людьми для вироблення спільної програми дій майбутніх депутатів.
Головний принцип підбору кандидатів – це прозорість і відкритість. У списку будуть люди, які добре зарекомендували себе, які проявили себе з найкращого боку та працювали на благо жителів Запоріжжя", - повідомив мер.
Партія Володимира Буряка "Єднання" була зареєстрована 16 січня 2020 року, її створення міський голова Запоріжжя пояснив необхідністю об'єднати запорожців, а також уникнути політичних конфліктів у міськраді.
Нагадаємо, Володимир Буряк має найбільші шанси виграти наступні вибори мера Запоріжжя - дослідження.