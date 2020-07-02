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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
02 липня 2020, 11:55 10

Мер Запоріжжя заявив, що його партія буде брати участь у місцевих виборах

02 липня 2020, 11:55 10
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Партія була зареєстрована в січні 2020 року
Партія була зареєстрована в січні 2020 року
Фото: Facebook
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Партія міського голови Запоріжжя Володимира Буряка "Єднання" буде брати участь у місцевих виборах.

Про це він заявив у Facebook, передає RegioNews.

Буряк повідомив, що список кандидатів від партії буде сформований за участю мешканців Запоріжжя, а кандидати будуть зустрічатися і спілкуватися з людьми для вироблення спільної програми дій майбутніх депутатів.

Головний принцип підбору кандидатів – це прозорість і відкритість. У списку будуть люди, які добре зарекомендували себе, які проявили себе з найкращого боку та працювали на благо жителів Запоріжжя", - повідомив мер.

Партія Володимира Буряка "Єднання" була зареєстрована 16 січня 2020 року, її створення міський голова Запоріжжя пояснив необхідністю об'єднати запорожців, а також уникнути політичних конфліктів у міськраді.

Нагадаємо, Володимир Буряк має найбільші шанси виграти наступні вибори мера Запоріжжя - дослідження.

партія мер Запоріжжя Володимир Буряк Місцеві вибори
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