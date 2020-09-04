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04 вересня 2020, 11:49 15

Степанов розповів, чи варто чекати перенесення місцевих виборів

04 вересня 2020, 11:49 15
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Влада ще вирішує, як провести місцеві вибори безпечно для громадян
Влада ще вирішує, як провести місцеві вибори безпечно для громадян
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що скасування або перенесення місцевих виборів 2020 року поки не планується.

Про це він повідомив в інтерв'ю Фокусу, передає RegioNews.

В адаптивному карантині ми не передбачали скасування місцевих виборів. Зараз дуже щільно працюємо з ЦВК, так як виборчий процес передбачає велике скупчення людей", - розповів міністр.

За його словами, влада поки вирішує, як провести місцеві вибори безпечно для громадян.

На питання про велике скупчення людей в школах, Степанов відповів, що учням і вчителям просто слід дотримуватися розроблених правил.

"Важливий баланс: діти повинні вчитися, але цей процес повинен бути безпечним. Якщо якісь школи потраплять в "червону" зону, стаціонарне навчання в них припиниться", - заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль обговорив з послами G7 місцеві вибори в Україні.

коронавірус вибори карантин МОЗ Максим Степанов
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