Степанов розповів, чи варто чекати перенесення місцевих виборів

Влада ще вирішує, як провести місцеві вибори безпечно для громадян

Влада ще вирішує, як провести місцеві вибори безпечно для громадян

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що скасування або перенесення місцевих виборів 2020 року поки не планується.

Про це він повідомив в інтерв'ю Фокусу, передає RegioNews.

В адаптивному карантині ми не передбачали скасування місцевих виборів. Зараз дуже щільно працюємо з ЦВК, так як виборчий процес передбачає велике скупчення людей", - розповів міністр.

За його словами, влада поки вирішує, як провести місцеві вибори безпечно для громадян.

На питання про велике скупчення людей в школах, Степанов відповів, що учням і вчителям просто слід дотримуватися розроблених правил.

"Важливий баланс: діти повинні вчитися, але цей процес повинен бути безпечним. Якщо якісь школи потраплять в "червону" зону, стаціонарне навчання в них припиниться", - заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль обговорив з послами G7 місцеві вибори в Україні.