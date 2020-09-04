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04 вересня 2020, 11:19 4

Верещук прокоментувала свій політ з парасолькою над Києвом

04 вересня 2020, 11:19 4
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Вона вважає, що це креативно
Вона вважає, що це креативно
Фото: з відкритих джерел
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Народна депутатка та майбутній кандидат на посаду міського голови столиці від "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала зйомку відеоролика, у якому вона "літає" над центральною частиною Києва.

Як передає RegioNews, про це вона розповіла у коментарі "Радіо Свобода".

"Це один з елементів нашого ролика передвиборчого, але я не знаю, чи він буде саме передвиборчий, бо в нас зараз ще є два тижні для того, щоб підготуватися до виборчої кампанії, можливо це буде такий предстартовий ролик. Подивимось, як буде виглядати, але, тим не менш, це справді я, і дублер теж, бо мені було лячно на 10 метрів і більше, я все-таки не професіонал у цьому. Але мені було цікаво відчути, це новий досвід, я до цього іншим займалася, тобто каскадер з мене, напевно, ніякий, але, тим не менше", - сказала Верещук.

Вона наголосила, що це була ідея її штабу, на яку вона погодилась, бо "розуміє суть і зміст". На думку кандидата, ролик не є епатажним, а цілком прийнятний та пристойний.

"А те, що він креативний - так, бо ми живемо зараз у світі 21-го століття", - додала вона.

Нагадаємо, кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірину Верещук висміяли в мережі через, ймовірно, зйомки рекламного ролика для виборчої кампанії.

вибори Київ Слуга народа мер Кандидат
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