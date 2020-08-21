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21 серпня 2020, 15:14 2

Президент розповів про свої плани на День Незалежності

21 серпня 2020, 15:14 2
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Урочисту промову Зеленський промовить на Софіївській площі
Урочисту промову Зеленський промовить на Софіївській площі
Фото: з відкритих джерел
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З нагоди 29-ї річниці Незалежності України, президент Володимир Зеленський та його дружина Олена візьмуть участь в урочистих заходах.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на Офіс президента.

Спочатку голова держави з дружиною приєднаються до церемонії вшанування пам'яті полеглих захисників України, яка відбудеться на Михайлівській площі.

Пізніше, вже на Софіївській площі Зеленський виступить з промовою з нагоди 29-ї річниці Незалежності України та вручить державні нагороди.

Відомо, що 24 серпня в Києві та інших населених пунктах передбачається проведення урочистостей за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС/АТО і громадськості.

Крім того, проведуть церемонії покладання квітів до пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність, загиблих учасників Революції Гідності, учасників ООС/АТО.

А днем раніше, 23 серпня, в Україні відбудеться урочисте підняття Державного прапора.

Відзначається, що дані заходи передбачені указом президента "Про відзначення 29-ї річниці незалежності України".

Раніше повідомлялося, що у КМДА розповіли, як Київ відзначить День Незалежності.

Володимир Зеленський свято президент указ
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