Український плавець оновив 22-річний національний рекорд на дистанції 100 м батерфляєм

Фото: odessa-sport.info

Український плавець Ігор Трояновський оновив національний рекорд на дистанції 100 метрів батерфляєм, який утримувався протягом 22 років

Про це повідомляє "Кореспондент", передає RegioNews.

На чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді Трояновський у півфінальному запливі показав час 50,66 секунди, посівши 11-те місце серед 16 учасників.

Хоча цього не вистачило для виходу у фінал, українцеві вдалося встановити новий рекорд.

Попередній рекорд належав Андрію Сердінову і був встановлений на Євро-2003 у Дубліні – 50,88 секунди.

Зазначається, що Трояновський також змагатиметься на дистанції 200 метрів батерфляєм. Запливи розпочнуться в суботу, 6 грудня.

