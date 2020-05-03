Рівненщина: Порошенко зробив ставку на журналіста

У суботу 2 травня у центральному штабі партії "Європейська солідарність" відбулося засідання президії. Кворум для зібрання був, не вистачало хіба що екс-ведучого "1+1" та ще низки телеканалів Віталія Гайдукевича, який цього дня перебував у Рівненській області. Хоча питання, яке розглядала президія, напряму стосувалось саме його і міста Рівне

У суботу 2 травня у центральному штабі партії "Європейська солідарність" відбулося засідання президії. Кворум для зібрання був, не вистачало хіба що екс-ведучого "1+1" та ще низки телеканалів Віталія Гайдукевича, який цього дня перебував у Рівненській області. Хоча питання, яке розглядала президія, напряму стосувалось саме його і міста Рівне

Рішенням президії партії "Європейська солідарність" було прийнято до її лав перші 125 членів з Рівненської області. Тих, які мають стати основою перезавантаженої рівненської територіальної організації партії. Ми раніше писали вже про процеси, які відбуваються у партії Порошенка на Рівненщині: про конфлікт між групами Олексія Муляренка та Віталія Чугуннікова, про розпуск організації та спроби старих груп впливу таки взяти під контроль партію після перезавантаження. Відповідальність за перезавантаження "ЄС" в області було покладено на відомого журналіста Віталія Гайдукевича, який родом з Рівного. В силу того, що Гайдукевич вже давно мешкає в столиці і не має тісних зв’язків з впливовими людьми в області, багато хто скептично ставився до його здатності реально протистояти впливу Чугуннікова, Муляренка і Ундіра. Однак ці сподівання не справдились. Серед тих, кого президія партії прийняла до "Європейської солідарності", немає жодної людини, яка була б пов`язана з Муляренком чи Чугунніковим. Заяв від таких партійців вистачало, але всі вони були відхилені після перевірки партійної служби безпеки. А замість секретаря Інни Дмитренко, яка підготувала переважну більшість цих заяв, тепер партійними справами у Рівному займатиметься Сергій Кондрачук. Він був головою Здолбунівської райдержадміністрації при президентстві Петра Порошенка, одним з наймолодших в Україні. А ще на його призначенні наполягав особисто Віталій Гайдукевич. Переважна більшість серед 125 нових партійців – зовсім нові люди. Здебільшого, це громадські активісти і представники середнього бізнесу. Також у обласному осередку "ЄС" залишили декого зі "старих" партійців, яких до перевиборів не допускали до активної діяльності. Тепер вже можна говорити про те, що першу битву за перезавантаження "Європейської солідарность" на Рівненщині виграв Віталій Гайдукевич. І для місцевого політикуму виникає нове запитання: куди подінуться Муляренко, Чугунніков та Ундір? Очевидно, що вони не змиряться і шукатимуть інші шляхи збереження себе у місцеві політиці. Не виключено, що дехто з них долучиться до боротьби за прапор "Слуги народу", яка зараз триває в області.

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