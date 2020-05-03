Ровенская область: Порошенко сделал ставку на журналиста
Решением президиума партии "Европейская солидарность" были приняты в ее ряды первые 125 членов из Ровенской области. Тех, которые должны стать основой перезагруженной ровненской территориальной организации партии. Мы ранее писали уже о процессах, которые происходят в партии Порошенко в Ровенской области: о конфликте между группами Алексея Муляренка и Виталия Чугунникова, о роспуске организации и попытки старых групп влияния взять под контроль партию после перезагрузки.
Ответственность за перезагрузки "ЕС" в области была возложено на известного журналиста Виталия Гайдукевича, который родом из Ровно. В силу того, что Гайдукевич уже давно живет в столице и не имеет тесных связей с влиятельными людьми в области, многие скептически относился к его способности реально противостоять влиянию Чугунникова, Муляренка и Ундира. Однако эти надежды не оправдались.
Среди тех, кого президиум партии принял в "Европейскую солидарность", нет ни одного человека, который был бы связана с Муляренком или Чугунниковим. Заявлений от таких партийцев хватало, но все они были отклонены после проверки партийной службы безопасности. А вместо секретаря Инны Дмитренко, которая подготовила подавляющее большинство этих заявлений, теперь партийными делами в Ровно будет заниматься Сергей Кондрачук. Он был председателем Здолбуновской райгосадминистрации при президентстве Петра Порошенко, одним из самых молодых в Украине. А еще на его назначении настаивал лично Виталий Гайдукевич.
Подавляющее большинство среди 125 новых партийцев – совсем новые люди. В основном, это общественные активисты и представители среднего бизнеса. Также в областной ячейке "ЕС" оставили кое-кого из "старых" партийцев, которых до выборов не допускали к активной деятельности. Теперь уже можно говорить о том, что первую битву за перезагрузку "Европейской солидарности" в Ровенской области выиграл Виталий Гайдукевич. И для местного политикума возникает новый вопрос: куда денутся Муляренко, Чугунников и Ундир? Очевидно, что они не смирятся и будут искать другие пути сохранения себя в местной политике. Не исключено, что кое-кто из них присоединится к борьбе за флаг "Слуги народа", которая сейчас проходит в области.
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