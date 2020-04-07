Перезавантаження "ЄС": Хто буде представляти інтереси Порошенка на Рівненщині

"Влада – це наркотик. Хто спробував його хоч раз – отруєний ним назавжди". Це відомий вислів Вінстона Черчилля, як найкраще характеризує спробу перезавантаження партії "Європейська солідарність" на Рівненщині

"Влада – це наркотик. Хто спробував його хоч раз – отруєний ним назавжди". Це відомий вислів Вінстона Черчилля, як найкраще характеризує спробу перезавантаження партії "Європейська солідарність" на Рівненщині

Нещодавно партія "Європейська солідарність" розпустила свою Рівненську територіальну організацію. Перезавантаженням осередку мав займатися відомий журналіст рівненського походження Віталій Гайдукевич, який в інтерв’ю "Рівне вечірнє" розповів, що перезавантаження вирішили зробити через серйозний конфлікт всередині організацію між групами двох ексголів обласної адміністрації Віталія Чугуннікова та Олексія Муляренка. Останньою краплею, нібито стала участь Чугуннікова в прес-конференції з представниками інших фракцій облради, що відбулася без відома більшості депутатів фракції "ЄС" в облраді. Цим скористалась група Муляренка, яка голосами частини депутатів провела зміну голови фракції. Поставивши замість Чугуннікова ексзаступника Муляренка – Віталія Ундіра. В тому ж інтерв’ю Гайдукевич говорить про повне перезавантаження організації, яка має стати своєрідним соціальним ліфтом для справжніх ідейних партійців. Однак схоже щось пішло не так…

Спочатку Олексій Муляренко спробував боротись за приналежність до "Європейської солідарності". Як стверджують проінформовані джерела, адвокати Олексія Віталійовича планували оскаржити рішення президії партії про розпуск рівненської територіальної організації. Для цього офіційно запросили протокол засідання президії та рішення про розпуск. Однак у підсумку – позову до суду не було. Натомість в місцевих засобах масової інформації з’явилась заява Муляренка про вихід з партії. А в місцевих ЗМІ розпочалась активна компанія під умовною назвою "Муляренко молодець". Де на основі різних цифр і графіків Олексій Віталійович презентується, як найкращий голова Рівненської ОДА "всіх часів та народів". Хай там як, перспектива продовження політичної кар’єри ексголови обласної адміністрації та екс-партійця "ЄС" поки незрозуміла. Можливо Муляренко просто вичікує, або ж сподівається на реінкарнацію в партії Віталія Ундіра, який не безпідставно вважається його людиною.

Інна Дмитренко, фото: з її сторінки facebook

Ну поки що Віталій Гайдукевич став куратором, призначеним партією, на якого покладено відповідальність за перезавантаження. Але, як казав Йосип Сталін: "Важливо хто рахує…". До слова, "вождь всіх часів і народів" в більшовицькій партії займав скромну посаду секретаря, який відповідав за партійні кадри. На Рівненщині роль такого секретаря відведена чарівній дівчині Інні Дмитренко. Її завдання збирати заяви на вступ в партію, готувати документи та направляти їх в центральний апарат партії. Що такого? Нічого, окрім того, що Інна Дмитренко людина Віталія Чугуннікова. На перший погляд Інна ніде не засвічена молода жінка, і можна було б подумати, що вона дійсно покликана провести перезавантаження організації. Однак, зустрічаючись з людьми, пані Інна пояснює всім, що Чугунніков й надалі, де-факто керуватиме партією в області. І що Віталій Семенович має серйозну підтримку партійного керівництва в особі Марії Іонової та Віталія Ковальчука. Підтверджує це в розмовах з соратниками і сам Чугунніков, який теж активно проводить зустрічі з впливовими людьми, пропонуючи приєднуватись до "перезавантаженої партії".

Віталій Чугунніков, фото: rivnenews.com.ua

Поінформовані джерела стверджують, що Віталій Чугунніков має інтерес лише до обласної політики, а містом Рівне має займатись Василь Харковець, який очолював міську організацію "Європейської солідарності" до розпуску. Харковець вже понад 11 років обіймає посаду начальника міського управління освіти і активно залучає до "перезавантаження" партії представників освітньої галузі обласного центру. Це має забезпечити контроль над міською організацією та сформувати список на майбутніх місцевих виборах.

Василь Харковець, фото: my.rv.ua

Взагалі, потенціал у партійного бренду "ЄС" на Рівненщині є. І перезавантаження можливе, за умови, якщо Віталій Гайдукевич, не буде грати роль "весільного генерала", а справді приведе на вибори нові обличчя з-поміж авторитетних громадських активістів.