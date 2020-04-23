Мер і голова ОДА оприлюднюють різну кількість хворих на COVID-19 у Рівному
Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання Рівне Медіа.
Мер Рівного Володимир Хомко розповів, де поділися ще 30 хворих, зазначених у статистиці голови ОДА:
– Голові ОДА інформацію подають трохи пізніше. Я збираю інформацію на ранок – приблизно на 7 годину. І я збираю лише те, що задокументовано на папері. Губернатору передають пізніше і говорять по телефону. Те, що задокументовано за сьогоднішню добу – завтра попаде у мою статистику. Просто у нас різний час подачі інформації. Сьогодні така цифра, яка вчора була в адміністрації, – пояснив Володимир Хомко.
Учора про подібний конфлікт заявив і мер Чернівців. Голова Чернівецької ОДА Осачук заблокував доступ до даних про COVID-19, через що мер Олексій Каспрук не має доступу до свіжих даних про кількість хворих на коронавірус.
Загалом на ранок 23 квітня зареєстровано 578 нових випадків COVID-19, всього хворих - 7170.
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