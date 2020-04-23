Мер і голова ОДА оприлюднюють різну кількість хворих на COVID-19 у Рівному

За повідомленням Цілодобового штабу з протидії коронавірусу при Рівненській ОДА, станом на ранок 23 квітня у Рівному зафіксовано 196 випадків COVID-19. За даними Рівненської міської ради, кількість хворих на коронавірус в обласному центрі - 166 осіб

Фото: Рівне медіа

За повідомленням Цілодобового штабу з протидії коронавірусу при Рівненській ОДА, станом на ранок 23 квітня у Рівному зафіксовано 196 випадків COVID-19. За даними Рівненської міської ради, кількість хворих на коронавірус в обласному центрі - 166 осіб

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