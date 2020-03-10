Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"

На позачергових парламентських виборах 2019 року партія колишнього Президента України Петра Порошенка посіла на Рівненщині лише 3 місце із 9,65% голосів. Результат відверто незадовільний, зважаючи на переважно прозахідну орієнтацію місцевого електорату. Тому з прицілом на місцеві вибори в "Європейській солідарності" зробили висновки та почали ротацію кадрів, щоб у жовтні отримати більше голосів.

Фото: eurosolidarity.org

На позачергових парламентських виборах 2019 року партія колишнього Президента України Петра Порошенка посіла на Рівненщині лише 3 місце із 9,65% голосів. Результат відверто незадовільний, зважаючи на переважно прозахідну орієнтацію місцевого електорату. Тому з прицілом на місцеві вибори в "Європейській солідарності" зробили висновки та почали ротацію кадрів, щоб у жовтні отримати більше голосів.

Проблеми в "Європейській солідарності" (до 2019 року - БПП "Солідарність") почались відразу після призначення Олексія Муляренка головою Рівненської облдержадміністрації. Його попередник, і в минулому бізнес-партнер, Віталій Чугунніков доклав чимало зусиль для того, щоб саме Муляренко очолив область. Чугунніков вважав, що його протеже буде відданим.

Ставши губернатором Рівненщини, Олексій Муляренко відразу почав формувати свою команду позбавляючись від людей Чугуннікова. Конфлікт розгорався дуже швидко, що грало на руку конкурентам і шкодило рейтингу Петра Порошенка і його партії. Під час президентських виборів штаб Порошенка в області був розколотий на дві частини. Кожна з яких намагалась довести Києву свою важливість і воювали між собою. Це відбилося на результаті голосування за Порошенка в області.

На парламентські вибори Олексій Муляренко пішов самовисуванцем, відмежувавшись від партії "Європейська солідарність", яка тоді мала невисокий рейтинг. Єдиний, хто пішов на вибори від "ЄС", був Віталій Ундір, тодішній перший заступник губернатора Олексія Муляренка. Однак, навіть за наявності адмінресурсу, Ундір посів на виборах у своєму рідному окрузі лише четверте місце. Поступився Ундір не лише скандально відомому кандидату від "Слуги народу" Роману Іванісову, а навіть екс-нардепу від "Народного фронту" Юрію Вознюку та львівському бізнесмену, кандидату від "Свободи" Володимиру Валявці.

Ундір – депутат Рівненської обласної ради, права рука Муляренка та довірена людина Олександра Качана. Качан числився першим радником голови Рівненської обласної державної адміністрації Олексія Муляренка і мав величезний вплив в області. Саме через нього вирішувались всі фінансові питання в обласній адміністрації.

Конфлікт між двома сторонами розгорівся з новою силою, коли в обласній раді виник заколот проти голови облради Олександра Данильчука. Віталія Чугуннікова зняли з посади голови фракції. Зняли без його участі в засіданні, поки Чугунніков їздив в Київ. Замість нього головою фракції "ЄС" став Віталій Ундір.

Обидві сторони використали ситуацію, щоб переконати київське партійне керівництво виключно в своїй лояльності. А другу сторону звинуватити в нанесенні шкоди партії. Та в Києві вирішили інакше. За інсайдерською інформацією, в керівництві "Європейської солідарності" вирішили провести тотальну чистку партійних рядів і зробити перезавантаження структури. Тим більше, що у фракції "ЄС" в обласній раді лише двоє депутатів є членами партії, всі решта – безпартійні.

Все мало початись 29 лютого. Планувалось, що до Рівного приїде група на чолі з народним депутатом Іриною Геращенко. Офіційно, столична партійна команда мала розібратись в ситуації, вислухати обидві сторони та прийняти рішення. Насправді ж рішення вже прийнято і його потрібно лише легітимізувати. На рівненський ЄС чекає повне перезавантаження без участі груп Чугуннікова і Муляренка. В партії розуміють, що "Європейська солідарність" має свій сталий електорат, і результат партії залежить не від фінансів, а від здатності зібрати в список людей, які здатні повернути авторитет партії Порошенка, який був фактично знищений постійними чварами всередині обласної партійної організації.

За нашою інформацією, очолити перезавантаження "Європейської солідарності" на Рівненщині має відомий журналіст Віталій Гайдукевич. Він родом з Рівного і має авторитет серед місцевих активістів, журналістів та середнього класу. Він добре знайомий з ситуацією в області.

Зараз склалась ідеальна ситуація для перезавантаження, коли рейтинг партії не прив’язаний до особистого рейтингу депутатів облради з фракції ЄС. З ними чи без них "Європейська солідарність" впевнено долає 5-відсотковий бар’єр в області. Сьогодні рейтинг партії тримається на особистому рейтингу Петра Порошенка та антипатії значної частини виборців області до чинного президента Володимира Зеленського.

Тепер партія може звільнитись від людей з антирейтингом, які будуть зручною мішенню для критики ЄС на майбутніх виборах. Партія Порошенка має можливість сформувати список з "нових обличь", з якими можна було б розраховувати на кращий результат на місцевих виборах 2020 року.

Чистку партійних лав "Європейська солідарність" розпочала і в інших областях. Так фракції ЄС припинили своє існування в Харківській і Волинській обласних радах. В низці областей почалось формування партійних структур наново. Очевидно, що нинішнім депутатам Рівненської облради, котрі входять до фракції "Європейської солідарності", варто замислитись над іншими варіантами продовження своєї політичної кар’єри.

Микола Арсенич