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16 июня 2026, 14:12

В Киеве разыскивают 17-летнюю девушку из Житомирщины, которая поехала на экзамены и пропала

16 июня 2026, 14:12
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Правоохранители разыскивают 17-летнюю девушку из Радомышля Житомирской области, которая 2 июня поехала в Киев сдавать экзамены и перестала выходить на связь

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, пропавшая – Кокра Александра Евгеньевна, 2008 года рождения. По словам родных, после поездки в столицу девушка домой не вернулась и связь с ней потеряна.

В полиции отмечают, что она может находиться в Шевченковском или Соломенском районах Киева.

Приметы пропавшей: высокого роста, худощавого телосложения, имеют короткие темные волосы, пирсинг в носу и на губе. Обычно носит темную одежду и обувь на высокой подошве.

Напомним, на Полтавщине в водоеме нашли мертвую женщину, которую искали как пропавшую без вести. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Тело женщины направили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

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