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16 июня 2026, 13:26

На Львовщине 75-летнего мужчину подозревают в развращении 11-летней девочки

16 июня 2026, 13:26
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Фото: Национальная полиция
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На Стрыйщине полицейские задержали 75-летнего местного жителя, подозреваемого в развращении малолетнего ребенка. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 10 июня около 20:30 в одном из сел района. Мужчина пригласил 11-летнюю соседскую девочку в свой дом, после чего закрыл дверь изнутри и совершил противоправные действия.

Крики ребенка услышали мать и односельчанка, выбив дверь и прекратили действия подозреваемого. После этого они вызвали полицию.

На месте работали следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Мужчину задержали, ему поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении 10-летней девочки, пока ее родители спали в соседней комнате. Мужчину задержали. Свои действия он объяснить не может, потому что был очень пьян – в крови зафиксировано 2,6 промилле алкоголя.

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