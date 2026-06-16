У Києві розшукують 17-річну дівчину з Житомирщини, яка поїхала на іспити та зникла

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Правоохоронці розшукують 17-річну дівчину з Радомишля Житомирської області, яка 2 червня поїхала до Києва складати іспити та перестала виходити на зв'язок

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, зникла – Кокра Олександра Євгеніївна, 2008 року народження. За словами рідних, після поїздки до столиці дівчина додому не повернулася і зв’язок із нею втрачено.

У поліції зазначають, що вона може перебувати в Шевченківському або Солом’янському районах Києва.

Прикмети зниклої: високого зросту, худорлявої статури, має коротке темне волосся, пірсинг у носі та на губі. Зазвичай носить темний одяг і взуття на високій підошві.

Нагадаємо, на Полтавщині у водоймі знайшли мертвою жінку, яку шукали як зниклу безвісти. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Тіло жінки направили на судмедекспертизу для встановлення точної причини смерті.