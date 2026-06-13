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13 июня 2026, 11:49

В Киеве на Троещине из 6-метровой глубины озера вытащили тело подростка

13 июня 2026, 11:49
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Фото: ГСЧС
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В Деснянском районе столицы спасатели извлекли из водоема тело утонувшего подростка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Трагедия произошла на озере Верхнее Выгуровское. Сообщение поступило спасателям 11 июня в 22:41.

По словам очевидцев, подросток нырнул в воду и исчез из виду. Спасатели обследовали водоем по периметру с помощью прожекторов, однако поиски ночью не дали результатов.

На следующий день, 12 июня, к работам привлекли водолазов. Они обнаружили тело парня на глубине шести метров и на расстоянии около 20 метров от берега.

Погибшего доставили на берег. Обстоятельства несчастного случая устанавливают правоохранители.

Напомним, вечером 11 июня в Винницкой области в ставке во время купания утонул 15-летний подросток. Тело погибшего заметили местные рыбаки утром 12 июня, они же достали его из воды.

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