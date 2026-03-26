В среду, 25 марта, в селе Новая Кочубеевка Полтавского района в водоеме обнаружили тело женщины

Правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась 42-летняя местная жительница, которую разыскивали как без вести пропавшую.

Тело женщины направили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 22 марта на Полтавщине на берегу реки нашли тело мужчины. Погибший – без вести пропавший житель соседней области.